    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 14:53 • Новости дня

    Шапша заявил о необходимости перезагрузки профобразования в России

    Шапша указал на необходимость перезагрузки профобразования в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владислав Шапша доложил президенту о комплексных решениях для изменения системы среднего и высшего профессионального образования с учетом потребностей рынка труда.

    Губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша на заседании Госсовета выступил с инициативой коренной модернизации систем среднего и высшего профобразования. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он подчеркнул, что ключевой задачей на ближайшие годы станет выравнивание требований экономики и содержания образовательных программ, чтобы выпускники были готовы к решению задач, связанных с развитием страны, сообщает РИА «Новости».

    В краткосрочной перспективе, по словам Шапши, надо быстро перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, а также ускорить переобучение и повысить адаптацию кадров для работодателей.

    В среднесрочном периоде потребуется глубокая перезагрузка системы образования, акцент на массовую и целенаправленную подготовку профессионалов.

    Он также сообщил, что в долгосрочной перспективе предстоит обновить образовательные стандарты с учетом цифровой грамотности, гибких навыков и культуры постоянного обучения. Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и траекторий студентов на всех образовательных уровнях и расширить проект создания молодежных центров карьеры на всю страну.

    В рамках нацпроекта «Кадры» предложено открыть такие центры в каждом регионе России. Модернизированные кадровые центры, по мнению Шапши, доказали свою эффективность в партнерстве с бизнесом.

    Кроме того, он высказал предложение систематизировать и распространить региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО как рекомендации для всех субъектов федерации и работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на заседании Госсовета президент России заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

    Путин также выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с низкими показателями трудоустройства выпускников.

    Что касается трудоустройства участников СВО, то в 2025 году более 16,5 тыс. ветеранов спецоперации на Украине и их родственников обратились в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой в трудоустройстве, и свыше 66% из них нашли работу.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    Комментарии (52)
    25 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе

    Суд приговорил диверсанта СБУ на Донбассе к 22 годам колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил длительные сроки лишения свободы Владиславу Зайцеву и его матери за диверсии в ДНР по заданию СБУ.

    Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Владислава Зайцева виновным по делу о диверсиях в ДНР и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Его мать Елена Зайцева, заочно получила наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В ходе слушаний, проходивших в закрытом режиме, прокурор запрашивал для Владислава Зайцева максимальное наказание – 22 года, а для его матери – 12 лет в колонии общего режима. Суд рассмотрел дело Елены Зайцевой отдельно, заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителю Смоленска назначили 15 лет и штраф 300 тыс. рублей за попытку диверсии на Московской железной дороге.

    До этого те же 15 лет назначил местному жителю суд в Севастополе за попытку по заданию спецслужб Украины организовать подрыв железнодорожного моста по заданию спецслужб Украины.

    Ранее ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, которые были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки диверсий на территории России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД считают, что Молдавия становится полигоном для диверсантов из-за русофобской политики своих властей.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 22:07 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основное внимание переговоров между США и Киевом уделяется вопросам разделения территорий, поскольку гарантии безопасности уже практически согласованы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что Соединенные Штаты и Киев урегулировали большую часть вопросов, связанных с гарантиями безопасности. Сейчас, по словам Уитэкера, основным предметом переговоров остается тема территорий, передает ТАСС.

    В эфире Fox News дипломат отметил, что спор ведется о том, какой статус будут иметь эти территории: останутся ли они демилитаризованной зоной или получат статус зоны экономических возможностей. Уитакер заявил, что, по его мнению, Россия не выступает против такого подхода.

    Уитакер также сообщил, что урегулирование гарантий безопасности было достигнуто на большинстве этапов переговоров, и сейчас стороны сконцентрировались на конкретном территориальном аспекте.

    Ранее Уитакер сообщил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский опубликовал так называемый «мирный план» и заявил, что он обсуждается на переговорах в США. Политолог Владимир Скачко заявил, что Москва отвергнет этот план.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы к переговорам и напомнил о предложенных в июне 2024 года условиях выхода из кризиса, отметив, что главным препятствием остается позиция Киева.

    Зеленский ранее заверил, что часть гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут засекречены.

    Комментарии (18)
    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 11:03 • Новости дня
    Путин изменил состав Госсовета

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и врио губернатора Тверской области Виталия Королева, исключил генпрокурора России Александра Гуцана.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе Госсовета, передает ТАСС.

    В Госсовет включены губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

    В документе уточнены названия должностей для ряда участников, особенно для глав регионов, которые ранее были временно исполняющими обязанности и теперь утверждены в статусе губернаторов. Это сделано для соответствия новым формулировкам и структурам власти.

    Из состава Госсовета выведен Александр Гуцан, который был назначен генеральным прокурором России. Его прежнюю роль полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе теперь занимает Игорь Руденя, бывший руководитель Тверской области.

    Госсовет – конституционный орган, ответственный за выработку стратегических направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетов социально-экономического развития страны. Членами Госсовета традиционно являются председатель правительства, руководители обеих палат парламента, глава Администрации президента и главы регионов, а по решению президента туда могут быть включены и другие лица.

    Комментарии (50)
    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории порта Темрюка из-за атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Площадь возгорания составила примерно 2 тыс. кв. м. Для тушения были привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в результате атаки дронов повреждения получили здания и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района. Очаги возгорания были быстро ликвидированы, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тамань произошел пожар на трубопроводе с мазутом после атак дронов ВСУ. В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса

    WP: Зеленский готов вывести войска из Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе, заявив о готовности вывести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах, пишет газета Washington Post.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность вывести военные силы с Донбасса для организации демилитаризованной зоны, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Соответствующий проект плана был обнародован в среду Зеленским во время встречи с украинскими журналистами.

    В публикации американского издания отмечается: «Он (проект плана – ред.) предполагает, что он (Зеленский – ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны».

    В план также входит пункт, исключающий отвод украинских войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России. В проекте украинского плана из 20 пунктов также отсутствуют положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее переговоры по территориальным вопросам и присутствию ВСУ в Донбассе не привели к соглашению между Киевом и Вашингтоном.

    В то же время, руководство Украины в частном порядке признает, что сохранить контроль над 18-20% Донбасса не удастся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые европейские и украинские предложения мешают достижению долгосрочного мира.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к мирным переговорам и напомнил об условиях, обозначенных еще в июне 2024 года.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    Комментарии (0)
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

