Шапша заявил о необходимости перезагрузки профобразования в России

Шапша указал на необходимость перезагрузки профобразования в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета «Кадры» Владислав Шапша на заседании Госсовета выступил с инициативой коренной модернизации систем среднего и высшего профобразования. В своем докладе президенту России Владимиру Путину он подчеркнул, что ключевой задачей на ближайшие годы станет выравнивание требований экономики и содержания образовательных программ, чтобы выпускники были готовы к решению задач, связанных с развитием страны, сообщает РИА «Новости».

В краткосрочной перспективе, по словам Шапши, надо быстро перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, а также ускорить переобучение и повысить адаптацию кадров для работодателей.

В среднесрочном периоде потребуется глубокая перезагрузка системы образования, акцент на массовую и целенаправленную подготовку профессионалов.

Он также сообщил, что в долгосрочной перспективе предстоит обновить образовательные стандарты с учетом цифровой грамотности, гибких навыков и культуры постоянного обучения. Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и траекторий студентов на всех образовательных уровнях и расширить проект создания молодежных центров карьеры на всю страну.

В рамках нацпроекта «Кадры» предложено открыть такие центры в каждом регионе России. Модернизированные кадровые центры, по мнению Шапши, доказали свою эффективность в партнерстве с бизнесом.

Кроме того, он высказал предложение систематизировать и распространить региональные практики обучения и трудоустройства участников СВО как рекомендации для всех субъектов федерации и работодателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на заседании Госсовета президент России заявил о дефиците свободной рабочей силы на внутреннем рынке труда.

Путин также выступил с инициативой ежегодно определять 100 образовательных организаций с низкими показателями трудоустройства выпускников.

Что касается трудоустройства участников СВО, то в 2025 году более 16,5 тыс. ветеранов спецоперации на Украине и их родственников обратились в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой в трудоустройстве, и свыше 66% из них нашли работу.