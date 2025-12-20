«Спартак» прервал серию проигрышей победой над СКА в КХЛ

Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Московский «Спартак» одержал победу над СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча прошла в Петербурге. За «Спартак» отличились Михаил Мальцев и Иван Воробьев – для последнего этот гол стал первым за клуб. У СКА шайбу забросил Рокко Гримальди.
На скамейку СКА вернулся главный тренер Игорь Ларионов, который ранее пропустил две игры из-за болезни. В штабе «Спартака» присутствовал наставник молодежной команды Александр Барков. Символическое вбрасывание перед началом встречи провел Илья Ковальчук, воспитанник «Спартака» и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.
Победа позволила «Спартаку» прервать серию из трех поражений. Теперь у команды 42 очка после 37 игр, и она занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА располагается на 6-й строчке, имея 43 очка в 36 матчах.
Следующую встречу «Спартак» проведет 22 декабря против «Шанхай Дрэгонс» в Петербурге, а СКА 26 декабря сыграет на выезде против минского «Динамо».
Ранее хоккейный клуб «Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции КХЛ.