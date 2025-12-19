Путин заявил, что уверен в своих настоящих друзьях

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в своих друзьях и не испытывает за них стыда, передает ТАСС. Такое признание глава государства сделал на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о настоящей дружбе.

«Я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, ведут себя очень сдержанно и достойно, и мне за них не стыдно», – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что понятие настоящей дружбы достаточно сложное и требует четкого определения. По его словам, настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие со стороны друзей. При этом Путин отметил, что для тех, кто находится рядом с человеком в его положении, всегда существует соблазн получить определённые преимущества, и он это понимает.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».



