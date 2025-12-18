Экс-футболиста сборной Эквадора Пинейду застрелили

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пинейда погиб в результате нападения на него, клуб опечален этим событием, передает РИА «Новости».

По данным прессы, нападение произошло в среду в северном районе города Гуаякиль. К атлету подъехали двое неизвестных на мотоциклах и выстрелили в него, в его мать и в еще одну женщину, с которыми он был рядом.

Футболисту было 33 года, он выступал за эквадорские «Индепендьенте дель Валье» и «Барселону» из Гуаякиля, а также за бразильский «Флуминенсе» на правах аренды.

