Возивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк

Ослик по кличке Жорик, перевозивший снаряды для бойцов спецоперации на Украине, стал новым обитателем Московского зоопарка, пишет ТАСС.

Животное ранее жило в Великом Устюге после «службы» вместе с одним из военных подразделений, где стало настоящим членом коллектива и активно помогало бойцам.

После передислокации части было принято решение перевезти Жорика в столицу. Первоначальную адаптацию ослик проходил в зоосаде в резиденции Деда Мороза, а в конце ноября его доставили в Московский зоопарк. Сейчас он находится на плановом карантине и проходит полное ветеринарное обследование, его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное.

Рацион Жорика составляет сено, морковь, свекла и специальные витаминно-минеральные добавки. Ослик привыкает к новой обстановке и сотрудникам.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отмечает: «Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на постоянную экспозицию в детский зоопарк».

Планируется, что Жорик разместится на контактной площадке рядом с камерунскими козами, где посетители смогут наблюдать за этим доброжелательным и общительным животным.

