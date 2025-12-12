Меркель отказалась от своего любимого жеста

Меркель призналась, что больше не складывает руки ромбом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в интервью журналу Stern, что прекратила складывать руки ромбом, пишет ТАСС. Ранее этот жест стал ее узнаваемой особенностью и часто фигурировал на протокольных съемках во время ее нахождения на посту с 2005 по 2021 год.

«Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идет», – отметила Меркель. Она добавила, что иногда замечает, как люди в ее присутствии повторяют этот жест. «Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», – с иронией добавила бывший канцлер.

Меркель также рассказала, что не придавала значения прозвищам, которые ей давали в политических и общественных кругах, включая «королева мать», «мамуля» и «девочка Коля», напоминая о ее первом этапе политической карьеры при канцлере Гельмуте Коле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Германии создали коллекцию плюшевых медведей в образе Ангелы Меркель. Бывший канцлер воплощена именно с таким жестом.

Говоря о взаимодействии с Меркель во время ее работы канцлером, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Меркель кричала на него больше, чем его жена.

В октябре Ангела Меркель не получила приглашение на прием в Бундестаге по случаю 70-летия Фридриха Мерца.