Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Жителя Енисейска арестовали по подозрению в избиении мэра города
Житель Енисейска Красноярского края арестован до 27 января 2026 года по подозрению в избиении главы города Валерия Никольского у него на личном приеме, сообщили СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Житель Енисейска был арестован до 27 января 2026 года по подозрению в нападении на главу города Валерия Никольского, передает РИА «Новости». Решение принял суд Красноярского края, об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Представитель главка подчеркнул: «Его арестовали до 27 января 2026 года».
Инцидент произошёл во время личного приёма в городской администрации. По имеющейся информации, мужчина пришёл на встречу, выразил недовольство деятельностью органов власти и местного самоуправления, после чего устроил драку, нанеся главе города телесные повреждения.
Следствие уточнило, что подозреваемый ударил Валерия Никольского кулаком по лицу не менее десяти раз. Пока официального заключения о степени вреда здоровью главы города нет, однако следователи отметили – никаких тяжелых последствий для здоровья пострадавшего не выявлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа подростков избила бывшего тренера сборной России по лыжным гонкам Александра Пятыгина в Нижнем Тагиле. Полиция Стамбула применяла силу к корреспонденту RT в ходе протестной акции. Неизвестные совершили нападение на главу поселка в Ленинградской области возле его дома.