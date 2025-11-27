Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
Президент России Владимир Путин отверг слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в опале.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.
«Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.