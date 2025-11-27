Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.

«Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

