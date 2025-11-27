  • Новость часаПутин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    Французов массово начинают готовить к войне с Россией
    Назван топ-7 самых дорогих ведущих корпоративов в России
    Дочь репатриантов из Казахстана записала видеообращение из-за невозможности учиться в российской школе
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 17:14 • Новости дня

    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отверг слухи о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров якобы оказался в опале.

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о якобы снижении доверия властей к главе МИД Сергею Лаврову, передает ТАСС. Он решительно опроверг подобные утверждения.

    «Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал, у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    27 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся только в случае ухода войск Украины с занимаемых ими территорий.

    Путин подчеркнул: «Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», передает РИА «Новости».

    Глава государства сделал это заявление на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек. Российский лидер находится в Киргизии с 25 по 27 ноября, где в рамках государственного визита встретился с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита Путин также принял участие в саммите ОДКБ.

    Ранее Путин предупредил, что при отказе Киева от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    27 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении

    Путин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин допустил возможность обрушения линии фронта украинских войск на Запорожском направлении.

    Он отметил активные действия группировки российских войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», передает ТАСС.

    «Войска группировки «Восток» весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на Запорожском направлении]», – сказал он.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область.

    Ранее на Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    27 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    27 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин о мирном соглашении по Украине: Проектов договора не было
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, заявил президент Владимир Путин.

    «Значит, по поводу проекта договора. Ну, проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», – подчеркнул глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов.

    27 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подтвердил планы визита американской делегации в Москву на следующей неделе.

    «На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву», – заявил он журналистам, передает ТАСС.

    В четверг Путин заявил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске. Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    27 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность оформить юридически или любым иным способом отказ страны от агрессивных действий в отношении Европы.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны официально зафиксировать намерение не нападать на европейские государства, передает ТАСС. Он отметил, что несмотря на отсутствие таких планов у России, в западном обществе активно формируется противоположное мнение, и многие граждане стран Европы напуганы подобными утверждениями.

    Путин подчеркнул, что Россия готова оформить гарантии отсутствия агрессивных намерений «как угодно». «Если они напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО и Европейский союз продолжают политику по усилению напряженности в Балтийском регионе.

    Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке западных стран к военному конфликту и увеличении военных бюджетов.

    27 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова, передает ТАСС. По его словам, российские войска контролируют семьдесят процентов территории Красноармейска, повторяя опыт операции в Купянске.

    Путин подчеркнул: «Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению».

    Он добавил, что на южных рубежах города Димитрова противник оказался отсечен и утрачивает координацию, российские подразделения занимаются его ликвидацией в рамках намеченных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли значительную часть Красноармейска, где части Вооруженных сил Украины оказались в котле. Военнослужащие России продолжают боевые действия в Красноармейске, включая штыковые атаки на окраинах города. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой народной республике.

    26 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    Песков подтвердил ожидание визита Уиткоффа для встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готовится к визиту специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что руководство страны серьезно нацелено на предстоящие переговоры, передает ТАСС.

    «Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», – отметил он.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил предстоящую встречу Путина и Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп поручил  Уиткоффу встретиться с Путиным, а министру армии США Дэниелу Дрисколлу провести переговоры с украинской стороной.

    Трамп заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным в Москве ожидается на следующей неделе, в ней может принять участие зять американского лидера Джаред Кушнер.

    27 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин: Договориться с Украиной невозможно юридически
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, в том числе по территориальным вопросам, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет – тот пусть и ведет переговоры», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования основными мировыми игроками. Он подчеркнул, что для России важно юридическое закрепление любых достигнутых решений.

    Ранее Путин указывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    27 ноября 2025, 09:10 • Новости дня
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо» в Бишкеке для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

    Официальная встреча российского лидера с действующим председателем Совета, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, прошла в фойе комплекса «Ынтымак ордо». После краткой церемонии приветствия Владимир Путин присоединился к другим участникам саммита, среди которых присутствовали президенты Белоруссии и Казахстана.

    Во вторник президент России Владимир Путин во вторник прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым прошли в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке также состоялись переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    27 ноября 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин допустил, что инициативы США по Украине лягут в основу соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в целом не возражает против того, чтобы список предложенных США пунктов по урегулированию ситуации на Украине лег в основу дальнейших переговоров, сообщил президент Владимир Путин.

    «В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», – сказал он в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Он допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Российский лидер также сообщил, что Соединенные Штаты не представляли России проектов договора по украинскому вопросу, а только список вопросов.

    27 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России построить АЭС малой мощности в Киргизии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова приступить к строительству атомной электростанции малой мощности в Киргизии, если Бишкек одобрит этот проект, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства уточнил, что пока строительство подобных станций реализует только Россия, несмотря на заявления других государств о готовности выполнять такие проекты, передает РИА «Новости».

    «У нас есть в планах, возможно, строительство атомных электростанций малой мощности. Напомню еще раз, Россия – единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты. Многие говорят о том, что готовы были бы это делать, но делаем пока только мы. И если Кыргызстан примет такое решение, здесь наши коллеги в контакте друг с другом находятся, мы реализуем эти проекты», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Он заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно. Президент Египта поблагодарил Россию за строительство АЭС.

    В сентябре Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз».

    27 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте

    Путин: Спецслужбы России и Украины всегда были в контакте
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы России и Украины всегда поддерживали связь друг с другом.

    По его словам, взаимодействие между ведомствами продолжалось даже в самые сложные периоды, и в настоящее время контакты сохраняются, передает РИА «Новости».

    «Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», – сказал он.

    Ранее взятый в плен в Красноармейске украинец призвал сослуживцев сдаваться.

    Группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    Бойцы российской группировки войск «Восток» в населенном пункте Тихое Днепропетровской области взяли в плен восемь военных ВСУ, оставшихся без патронов.

    27 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а сам город находится под контролем российских вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сейчас, как известно, группировка противника там (в Купянске – прим. ВЗГЛЯД) полностью ликвидирована, город полностью в наших руках», – отметил глава государства, общаясь с журналистами, передает РИА «Новости».

    Путин сейчас находится с рабочим визитом в Бишкеке, где проводит встречи на высшем уровне с 25 по 27 ноября.

    Ранее Путин сообщил, что российские вооруженные силы удерживают большую часть Красноармейска, а в Димитрове противник оказался отрезанным и начал терять контроль над территорией.

    В пятницу последние выжившие бойцы ВСУ признали потерю Красноармейска.

    Напомним, глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил, что Вооруженные силы России освободили Купянск в Харьковской области.

