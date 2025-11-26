Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.5 комментариев
Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов
Вечер среды в столице ознаменовался серьезными заторами: уровень пробок в Москве достиг девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
По информации сервиса, основное скопление транспорта наблюдается в центральных районах города, передает РИА «Новости».
Практически все Садовое кольцо стоит, причем и на внутренней, и на внешней сторонах движение оказалось затруднено. Пробки образовались на Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Частично затруднено движение и на Каменном мосту.
По данным сервиса, плотный поток автотранспорта фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. В то же время ситуация на МКАД и ведущих в город магистралях оценивается как относительно спокойная, небольшие затруднения отмечаются только на севере и северо-западе столицы.
В июле на МКАД из-за аварии образовалась пробка длиной в три километра.