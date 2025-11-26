Вечерние пробки в Москве достигли девяти баллов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации сервиса, основное скопление транспорта наблюдается в центральных районах города, передает РИА «Новости».

Практически все Садовое кольцо стоит, причем и на внутренней, и на внешней сторонах движение оказалось затруднено. Пробки образовались на Сретенском бульваре, Большой Лубянке, Тверской улице, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных. Частично затруднено движение и на Каменном мосту.

По данным сервиса, плотный поток автотранспорта фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. В то же время ситуация на МКАД и ведущих в город магистралях оценивается как относительно спокойная, небольшие затруднения отмечаются только на севере и северо-западе столицы.

