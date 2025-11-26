Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Ливан и Кипр подписали соглашение о морских границах
Ливан и Кипр подписали соглашение по демаркации морских границ с определением границ в исключительной экономической зоне, что позволит обоим государствам начать разведку природных ресурсов, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
По его словам, Ливан и Кипр заключили соглашение по вопросам демаркации морских границ, сообщает РИА «Новости».
Аун на совместной пресс-конференции со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом в Бейруте заявил: «Мы здесь, чтобы отпраздновать успех демаркации границ в исключительной экономической зоне между нашими государствами. Это позволит Ливану и Кипру начать разведку ископаемых в морской акватории, в том числе при совместном сотрудничестве между двумя странами».
