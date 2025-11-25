Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США
Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.
Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.
По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».
Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.
До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.
Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее, окончательные решения остаются за президентом.