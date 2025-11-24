Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Власти Стамбула не объяснили отказ на заход лайнеру Astoria Grande
Администрация стамбульского порта не предоставила владельцу лайнера Astoria Grande официальных объяснений относительно отказа разрешить заход судна, сообщили в судоходной компании «Аквилон», которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande.
Рейс не смог завершить двухнедельный круиз по расписанию и вернулся в Сочи, где начинается и завершается маршрут Astoria Grande. На борту в этот момент находилось 620 пассажиров, которых сопровождали примерно 430 членов экипажа, сообщает ТАСС.
По данным судоходной компании «Аквилон», пассажирам, не сошедшим на запланированные экскурсии в Стамбуле, был возвращен их тариф за несостоявшуюся программу, также на личный бортовой счет каждого было зачислено 50 евро и предоставлена скидка в 25% на будущий круиз. В пресс-службе подчеркнули, что подобные ситуации могут происходить у разных операторов морских рейсов и зачастую связаны с погодными условиями, хотя в этот раз обоснование шагов портовых властей не поступило.
Пресс-служба судовладельца отдельно отметила, что недавно другой рейс Astoria Grande все же получил разрешение на швартовку в стамбульском порту. Лайнер Astoria Grande был построен в 1996 году, проходил модернизацию в 2019 и 2022 годах, соответствует международным требованиям и имеет пятилетнюю сертификацию DNV GL. С июля 2022 года он осуществляет регулярные круизы между Сочи и зарубежными портами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Astoria Grande не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.
Международный круизный лайнер с 620 пассажирами на борту завершил рейс, вернувшись в Сочи после отмены захода в Стамбул.