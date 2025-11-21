Участников форума «Дигория» назвали будущей элитой России

Заурбек Хугаев: Все участники «Дигории» – состоявшиеся профессионалы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На форуме собрались лучшие из лучших – конкуренция достигала 20 человек на место. Это состоявшиеся профессионалы и будущая элита, которые создают образ будущего, опираясь на наши традиционные ценности и культурный код», – отметил руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

Он подчеркнул, что политологи, культурологи, философы и историки – участники форума – обладают необходимыми компетенциями для формирования образа будущего. «Опираясь на традиции прошлого, мы создаем будущее», – добавил Хугаев.

Особое значение имеет карьерный потенциал мероприятия: «42% участников прошли собеседования с работодателями, которые специально приехали на форум для поиска сотрудников. По предыдущему опыту трудоустраивается каждый третий из прошедших отбор – все эти ребята действительно талантливы».

Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин охарактеризовал участников как стратегический кадровый резерв России: «Создается впечатление, что этим ребятам по силам все. Их проекты, созданные в сжатые сроки, качественно проработаны и влияют на окружающую реальность. Это наглядный пример того, как молодежь решает сложные задачи при создании необходимых условий».

Генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина добавила: «Мы вовлекаем участников в интенсивную работу, и впоследствии встречаем их среди победителей конкурсов «Социальные архитекторы» и «Лидеры России. Политика». Многие сейчас работают над крупными проектами в госкорпорациях и администрации президента».

На этой неделе в мастерской управления «Сенеж» в течение четырех дней проходил VII Всероссийский форум «Дигория» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В пятницу состоялось его закрытие и подведение итогов. На площадке собрались 100 лучших молодых ученых и специалистов социально-гуманитарного профиля, а также представители креативных и технологических индустрий со всей страны. Главная цель форума – совместно разработать проекты, способствующие решению актуальных государственных задач и развитию российского общества.

Всего участники работали в пяти направлениях: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Программа предусматривает лекции, обсуждения с федеральными экспертами, встречи с представителями органов власти, а также персональные консультации и карьерные собеседования.

Среди конкретных предложений участников – концепции проведения двух государственных праздников – Дня зарождения российской государственности и Дня флага, которые создали в рамках направления «Креативные технологии». В свою очередь, участники направления «Гражданское просвещение» сформировали прототипы образовательных программ для специалистов общественно-политической сферы.

В день закрытия состоялась церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.

Как подчеркнула замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова, «Дигория» демонстрирует уникальную способность опережать тренды.

«К примеру, только в начале этого года появился серьезный интерес к социальной архитектуре, а организация уже спроектировала и реализовала профильные образовательные программы в ведущих вузах страны. Хочется верить, что так же будет и с проектами, разработанными в рамках форума», – сказала Петрова.

Помимо основной программы участники воспользовались возможностями экосистемы платформы «Дигория». В ходе мероприятия прошли десятки собеседований лучших участников в ведущие организации общественно-политической сферы и сессий оценки профессиональных и личностных компетенций для выстраивания карьерной стратегии.