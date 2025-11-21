  • Новость часаПутин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 22:44

    Участников форума «Дигория» назвали будущей элитой России

    Заурбек Хугаев: Все участники «Дигории» – состоявшиеся профессионалы

    Участников форума «Дигория» назвали будущей элитой России
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Каждый третий участник форума «Дигория» получает предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны. Такой результат достигается за счет жесткого конкурсного отбора – 20 человек на место – и высокой практической ценности проектов молодых специалистов, сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы VII Всероссийского форума, где были собраны ученые и специалисты социально-гуманитарного профиля, а также представителей креативных и технологических индустрий со всей страны.

    «На форуме собрались лучшие из лучших – конкуренция достигала 20 человек на место. Это состоявшиеся профессионалы и будущая элита, которые создают образ будущего, опираясь на наши традиционные ценности и культурный код», – отметил руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

    Он подчеркнул, что политологи, культурологи, философы и историки – участники форума – обладают необходимыми компетенциями для формирования образа будущего. «Опираясь на традиции прошлого, мы создаем будущее», – добавил Хугаев.

    Особое значение имеет карьерный потенциал мероприятия: «42% участников прошли собеседования с работодателями, которые специально приехали на форум для поиска сотрудников. По предыдущему опыту трудоустраивается каждый третий из прошедших отбор – все эти ребята действительно талантливы».

    Замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин охарактеризовал участников как стратегический кадровый резерв России: «Создается впечатление, что этим ребятам по силам все. Их проекты, созданные в сжатые сроки, качественно проработаны и влияют на окружающую реальность. Это наглядный пример того, как молодежь решает сложные задачи при создании необходимых условий».

    Генеральный директор ЭИСИ Анна Федулкина добавила: «Мы вовлекаем участников в интенсивную работу, и впоследствии встречаем их среди победителей конкурсов «Социальные архитекторы» и «Лидеры России. Политика». Многие сейчас работают над крупными проектами в госкорпорациях и администрации президента».

    На этой неделе в мастерской управления «Сенеж» в течение четырех дней проходил VII Всероссийский форум «Дигория» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В пятницу состоялось его закрытие и подведение итогов. На площадке собрались 100 лучших молодых ученых и специалистов социально-гуманитарного профиля, а также представители креативных и технологических индустрий со всей страны. Главная цель форума – совместно разработать проекты, способствующие решению актуальных государственных задач и развитию российского общества.

    Всего участники работали в пяти направлениях: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Программа предусматривает лекции, обсуждения с федеральными экспертами, встречи с представителями органов власти, а также персональные консультации и карьерные собеседования.

    Среди конкретных предложений участников – концепции проведения двух государственных праздников – Дня зарождения российской государственности и Дня флага, которые создали в рамках направления «Креативные технологии». В свою очередь, участники направления «Гражданское просвещение» сформировали прототипы образовательных программ для специалистов общественно-политической сферы.

    В день закрытия состоялась церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.

    Как подчеркнула замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова, «Дигория» демонстрирует уникальную способность опережать тренды.

    «К примеру, только в начале этого года появился серьезный интерес к социальной архитектуре, а организация уже спроектировала и реализовала профильные образовательные программы в ведущих вузах страны. Хочется верить, что так же будет и с проектами, разработанными в рамках форума», – сказала Петрова.

    Помимо основной программы участники воспользовались возможностями экосистемы платформы «Дигория». В ходе мероприятия прошли десятки собеседований лучших участников в ведущие организации общественно-политической сферы и сессий оценки профессиональных и личностных компетенций для выстраивания карьерной стратегии.

    21 ноября 2025, 09:32
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

    Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ

    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    @ Пресс-служба Президента Республики Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.

    ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 12:50
    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт Дисен напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины

    Норвежский эксперт напомнил предсказание Жириновского о судьбе Украины
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Политик Владимир Жириновский еще в 2006 году заявлял, что НАТО рассматривает Украину как инструмент для противостояния с Россией и может привести к ее уничтожению, заявил профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

    Профессор политологии Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен напомнил о высказываниях покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает ТАСС.

    Дисен напомнил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Жириновский в 2006 году предостерегал украинцев, заявляя, что НАТО «заманит их в конфликт и уничтожит».

    Эксперт процитировал Жириновского, сказавшего: «НАТО будет использовать Украину в качестве линии фронта против России». Для подтверждения своих слов Дисен прикрепил к публикации запись выступления Жириновского на украинском телеканале, сделанное в 2006 году.

    Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт о контроле ответственности за коррупцию при использовании полученных средств.

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Владимира Зеленского и его команду о намерении Белого дома завершить конфликт на Украине до конца года.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 18:56
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 11:34
    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета

    Financial Times: Тунец для супермаркетов добывают рабским трудом

    FT раскрыла «мрачную правду» о тунце из супермаркета
    @ Rifki Anwar/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сотни рыбаков из Индонезии и других стран сообщили о жестоком обращении, изнурительной работе и насильственном удержании, по сути, рабстве, на судах, поставляющих тунца для крупнейших британских супермаркетов, в том числе Tesco, Asda и Sainsbury’s, пишет Financial Times.

    Тунец считается одной из самых потребляемых рыб в мире, однако путь его до супермаркетов чаще всего скрывает тревожную правду, сообщает Financial Times. Многие поставки, в том числе поступающие в британские сети Waitrose, Sainsbury’s, Tesco, Morrisons и Asda, происходят с промыслов, где рыбаков, по их словам, подвергают насилию, заставляют работать сверхурочно и лишают нормального питания и медицинской помощи. Работники сообщают также о принудительном удержании документов, обмане с оплатой и угрозах.

    Правозащитные организации отмечают системный характер нарушений в этих рыбных промыслах. По данным Международной организации труда, почти 128 тыс. рыбаков по всему миру удерживаются в условиях принудительного труда, половина всех зафиксированных случаев нарушений приходится на тунцовые промыслы. Среди плавающих под флагами Китая, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Испании флотов работают тысячи мигрантов из Индонезии, Филиппин и стран Африки, которым, по свидетельствам очевидцев, часто приходится месяцами, а иногда и годами находиться в море без права на отдых и связь с берегом.

    Интервью и документы рыбаков подтверждают широкое распространение насилия: избиения, угрозы ножом, удержание зарплаты и подделка документов. Некоторые работники рассказывают о случаях смерти коллег от болезней, вызванных плохим питанием и отсутствием медицинской помощи, а также о попытках суицида среди экипажа на фоне длительной изоляции. Особые риски – на так называемых дальне-водных сейнерных и ярусных судах, где смены длятся по двадцать и более часов подряд, а рейсы легко могут превышать год.

    Спутниковый мониторинг и документы поставщиков подтверждают причастность этих промыслов к товару на полках британских супермаркетов. Представители Waitrose и Sainsbury’s заявили о начале проверки условий труда в корейских флотах и совместной работе с поставщиками над улучшением ситуации. Официальные лица Китая и Южной Кореи заявили, что расследуют указанные случаи и намерены ужесточить меры по контролю над условиями труда, включая обязательный отдых, доступ к берегу и ужесточение санкций за нарушения.

    Эксперты отмечают, что основным драйвером эксплуатации рыбаков стало стремление сетей снизить себестоимость продукции в условиях истощения прибрежных запасов. Международные организации призывают к созданию эффективных механизмов контроля: прозрачности цепочек поставок, электронному мониторингу судов, обязательному обеспечению связью экипажей и проверке грузов в портах. Однако, по мнению профсоюзов и правозащитников, пока большинство схем экологической сертификации, вроде Marine Stewardship Council, не защищают рыбаков – охрана труда, по их утверждению, выходит далеко за рамки заявленного экологического контроля.

    Рыбаки и их семьи утверждают, что отсутствие реального контроля и защиты позволяет работодателям продолжать эксплуатацию. По словам супруги одного из пострадавших рыбаков: «Это торговля людьми». Правозащитники требуют, чтобы компании были обязаны не только соблюдать права рабочих, но и вовлекать их представителей в принятие решений, а также предоставлять элементарные средства связи для обращения за помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тунец назвали важным ингредиентом лучших новогодних салатов. Диетолог Михаил Гинзбург советовал включать тунца в рацион из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот. Глава НАСА сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 14:51
    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру

    Песков заявил о принуждении Зеленского к миру наступлением ВС России

    Кремль назвал способ принуждения Зеленского к миру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эффективное наступление Вооруженных сил России вынуждает Владимира Зеленского идти на переговоры по урегулированию.

    Эффективное наступление российских Вооруженных сил является способом принуждения руководства Украины и Владимира Зеленского к мирному урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что наступательные действия ВС России максимально сокращают пространство для свободы принятия решений со стороны Киева.

    Он подчеркнул, что главное решение Киеву нужно принимать немедленно, а не в будущем, иначе продолжение боевых действий становится для украинской стороны «бессмысленным и опасным». Песков отметил: «Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса».

    В ходе брифинга представитель Кремля отдельно указал, что каждый день утраты территорий в ходе наступления российских вооруженных сил делает для Киева вариант отказа от мирного урегулирования все более рискованным.

    Напомним, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, окруженные украинские формирования в районе реки Оскол продолжают уничтожать.

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники во время попыток ВСУ вырваться из Купянска.

    Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

    Комментарии (11)
    21 ноября 2025, 18:32
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил о «беспрецедентном давлении», которое оказывается на Украину.

    По его словам, «украинцы стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать». В связи с обсуждением американского плана урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов, Зеленский пообещал представить альтернативные предложения. «Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами (по мирному плану). Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы», – заявил он в видеообращении.

    По словам Зеленского, Украина сейчас сталкивается с одним из самых серьезных выборов за всю новейшую историю. Он отметил, что «страна стоит между угрозой потери главного партнера и возможной потерей достоинства, а также между выполнением 28 сложных условий американского плана или еще более сложной зимой».

    Относительно предложенного президентом США мирного плана украинский президент подтвердил намерение внести в него изменения. Однако Зеленский не уточнил, какие именно коррективы он предлагает и что предпримет в случае отказа Вашингтона. Он лишь добавил, что «этот план должен предусматривать честь и достоинство» украинцев.

    Зеленский предупредил, что впереди у Украины тяжелая неделя, страна будет вынуждена выдерживать постоянное давление.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и Владимиром Зеленским американскую мирную инициативу по Украине.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    Комментарии (24)
    21 ноября 2025, 13:58
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 16:38
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана
    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 15:35
    СМИ: Германия намерена противодействовать плану США по Украине

    Bild: Германия заявила о противодействии плану США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии обеспокоены американским планом по Украине и уже обсуждают дипломатические шаги противодействия инициативе Вашингтона, пишет немецкая газета Bild.

    Власти ФРГ внимательно следят за действиями США по инициативе по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Там пишут, что Германия уже разрабатывает дипломатические меры противодействия предложенному американцами плану. В частности, Берлин собирается привлечь к обсуждению европейских партнеров и объяснить администрации США негативные последствия для Европы.

    В материале Bild говорится, что инициатива американцев не была согласована с европейскими союзниками. Bild отмечает, что в Германии признают ослабление позиций Украины как на военном, так и на политическом фронте.

    Вместе с тем немецкие власти считают, что согласие Киева на план США было бы, по их мнению, равносильно капитуляции перед Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала обсуждение американских мирных предложений по Украине на полях саммита G20 и в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

    При этом глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от США по урегулированию ситуации на Украине.

    Американские СМИ в то же время отмечают, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок со стороны Украины.


    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 10:37
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог завершит работу специального представителя США по Украине в январе, уступив место новым переговорщикам по украинскому урегулированию, сообщает Politico.

    В Белом доме заявили, что Кит Келлог, занимающий должность спецпосланника США по Украине, покинет свой пост в январе 2026 года, передает Politico.

    Решение принято на фоне продвижения в Белом доме нового мирного плана по завершению конфликта, предполагающего серьезные уступки со стороны Киева.

    Келлог был назначен Дональдом Трампом сразу после переизбрания в ноябре 2024 года. Однако уже к весне 2025 года его влияние на переговорный процесс уменьшилось – поводом стали симпатии Келлога к украинской стороне, которые не поддерживали ключевые сотрудники Белого дома.

    Главную роль в выработке мирного плана со временем заняли посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники. Мирная инициатива, разработанная группой Уиткоффа, уже была представлена Киеву и включает требования по передаче Украине значительных территорий и военным ограничениям.

    Европейские союзники оказались удивлены новыми условиями, так как ожидали другого подхода после недавних изменений в позиции американской администрации. Несмотря на это, американские военные лидеры заверяют, что нынешний план остается гибким и может быть доработан, однако переговорная команда активно работает над его согласованием с Владимиром Зеленским.

    Ранее четыре источника агентства Reuters сообщили, что специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог намерен покинуть администрацию в январе.

    Сенатор Алексей Пушков назвал ситуацию на Украине и отставку Келлога «черной точкой» для Зеленского.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 01:25
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 11:08
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

    Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

    В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

    The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

    СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

    В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 05:18
    Президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана
    Президент Ирана назвал вынужденной мерой перенос столицы из Тегерана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о наступлении момента, когда перенос столицы из Тегерана стал вынужденной мерой из-за перенаселенности города и нехватки в нем воды.

    «Когда мы говорили о необходимости переноса столицы, у нас даже не было достаточного бюджета; если бы он был, это, возможно, было бы сделано, но тогда говорили, что это невозможно. Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора; перенос столицы – это вынужденная мера», – приводит слова Пезешкиана агентство Fars.

    Он добавил, что столичный регион больше нельзя перегружать дополнительным населением и строительством.

    «Мы можем развивать его, но не можем решить его проблему с водой», – цитирует его агентство IRNA.

    Президент Ирана заявил, что перекачка каждого кубометра воды из Персидского залива обходится очень дорого и оправдания этому нет, поэтому в стране нужно создать научный и грамотный план развития, чтобы «не нарушить баланс между ресурсами и потреблением, иначе мы сами создадим катастрофу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху в августе обещал отправить специалистов по водоснабжению в Иран в случае смены власти в стране.

    Власти Ирана отказались от идеи переноса столицы из Тегерана, сосредоточившись на решении проблемы нехватки воды путем перекачки из Персидского залива, заявил 11 ноября  представитель президента Ирана по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 08:39
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Мексиканка Фатима Бош Фернандес стала победительницей «Мисс Вселенная-2025»

    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    @ Sakchai Lalit/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В финале 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», состоявшемся в Бангкоке, победу одержала мексиканка Фатима Бош Фернандес, а россиянка вошла в тридцатку лучших.

    Победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес, передает РИА «Новости».

    Церемония финала состоялась в пятницу утром в Бангкоке, а второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх – об этом объявил ведущий официальной трансляции конкурса, отметив: «Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенной» получает участница из Мексики! Вторым призером и заместителем «Мисс Вселенной» стала представительница Таиланда!»

    Третьей стала кандидатка из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

    За звание «Мисс Вселенная» боролись представительницы более 30 стран, среди которых была и россиянка Анастасия Венза – она вошла в число финалисток.

    Финал конкурса прошел в Центре выставок и конгрессов IMPACT. Начался он в 8.00 по местному времени, что соответствует вечеру четверга в Нью-Йорке, где зарегистрирована Организация «Мисс Вселенной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре финал конкурса «Мисс Россия – 2025» прошел в Москве.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 14:58
    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии

    Экономист Благова: Для средней пенсии в старости россиянам нужно от 111,8 ИПК

    Названа необходимая сумма баллов для средней пенсии
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Для получения в старости средней пенсии в России требуется накопить не менее 111,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов, что соответствует примерно 27,6 года страхового стажа, сообщила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.

    Экономист Софья Благова заявила, что для выхода на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля россиянам необходимо накопить минимум 111,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). По ее словам, такой показатель при среднем уровне зарплат соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Отмечается, что фактическое число необходимых баллов может меняться в зависимости от региона из-за различий в доходах, передает «Газета.Ru».

    Россиянам для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК рассчитывается с 2015 года на основании суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России.

    Благова пояснила, что ежегодно можно заработать максимум 10 баллов, если заработная плата достигает установленного нормативного размера страховых взносов (НСВ), который на 2025 год составляет 441 991,8 рубля. Работодатель направляет 22% зарплаты на обязательное пенсионное страхование, из которых 16% идут на расчет ИПК.

    Экономист уточнила, что зарабатывая на уровне минимального размера оплаты труда (22 440 рублей), работник за год получит около 0,98 балла. При средней зарплате по стране – 92 866 рублей – начисляется примерно 4,05 ИПК в год. Пенсия определяется по формуле: баллы умножаются на стоимость одного балла плюс фиксированная выплата. В 2025 году стоимость одного балла составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата – 8907,70 рубля.

    Ранее сенатор Наталья Мельникова рассказала о начислении пенсионных баллов при зарплате в 100 тыс. рублей.

    Юрист Вадим Виноградов объяснил, как повышение минимального размера оплаты труда в 2026 году может отразиться на пенсионных выплатах.

    Комментарии (16)
    21 ноября 2025, 10:54
    Зеленский отказался увольнять Ермака

    Зеленский отказался отправить в отставку главу офиса президента Украины Ермака

    Зеленский отказался увольнять Ермака
    @ Zelenskiy/Offical Telegram Account/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с фракцией «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак сохранит пост главы президентского офиса и не уйдет в отставку, сообщили Hromadske и «Украинская правда».

    Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» дал понять, что не собирается отправлять в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, пишет «Коммерсантъ».

    По словам одного из участников совещания, Зеленский подчеркнул, что кадровые назначения в офисе президента – это зона его личной ответственности, дав понять, что отставки Ермака не будет.

    Как отмечает издание, на заседании также подняли тему назначения новых министров. Зеленский порекомендовал депутатам предлагать возможные кандидатуры премьер-министру Юлии Свириденко.

    Депутат Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время последует масштабная контратака против всех участников расследования коррупционного скандала вокруг Ермака.

    Фракция «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить Ермака и Умерова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (6)
    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших

    «Грязная голова, которая лезет вперед, будет отсечена без всяких раздумий». Столь недипломатическим выражением китайский дипломат был вынужден предостеречь Японию от сползания к политике, приведшей ко Второй мировой войне. Вместе с Китаем напоминать уроки истории вынуждена сегодня и Россия – со своей стороны, Германии. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

