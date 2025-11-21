Медведь Гром в Московском зоопарке скопировал поведение людей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Акулова рассказала в интервью ТАСС, что бурый медведь по кличке Гром показывает явные черты, перенятые от людей, с которыми он находился ранее. По ее словам, он встает и облокачивается на решетку вольера, как мужчина, а также повторяет другие человеческие привычки, такие как мытье курицы перед едой, чтобы достать спрятанные лекарства. «Прямо человек в шкуре медведя», – подчеркнула Акулова.

Сотрудники зоопарка отмечают, что в этом сезоне тренировки с медведями прекратились из-за подготовки зверей к зимней спячке. Киперы стараются минимально тревожить животных, выключают свет и увеличивают калорийность кормов. Гром также готовится ко сну, активно набирая массу – при поступлении он весил всего 270 кг, тогда как для зимней спячки ему необходимо около 500 кг.

Медведь Гром более десяти лет жил на территории пивзавода в ЛНР под присмотром персонала. Однако в последние месяцы перед переездом в Московский зоопарк, находясь в Кременной, он пережил стресс из-за звуков взрывов, в результате чего было принято решение об эвакуации. Животное сначала попало в подмосковный центр зоопарка, а затем было переведено в столичный вольер.

