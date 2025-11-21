Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Медведь Гром в Московском зоопарке скопировал поведение людей
Бурый медведь Гром, в октябре 2022 года эвакуированный из ЛНР, очень интересен для наблюдения, он скопировал повадки людей, с которыми раньше жил рядом, сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Акулова рассказала в интервью ТАСС, что бурый медведь по кличке Гром показывает явные черты, перенятые от людей, с которыми он находился ранее. По ее словам, он встает и облокачивается на решетку вольера, как мужчина, а также повторяет другие человеческие привычки, такие как мытье курицы перед едой, чтобы достать спрятанные лекарства. «Прямо человек в шкуре медведя», – подчеркнула Акулова.
Сотрудники зоопарка отмечают, что в этом сезоне тренировки с медведями прекратились из-за подготовки зверей к зимней спячке. Киперы стараются минимально тревожить животных, выключают свет и увеличивают калорийность кормов. Гром также готовится ко сну, активно набирая массу – при поступлении он весил всего 270 кг, тогда как для зимней спячки ему необходимо около 500 кг.
Медведь Гром более десяти лет жил на территории пивзавода в ЛНР под присмотром персонала. Однако в последние месяцы перед переездом в Московский зоопарк, находясь в Кременной, он пережил стресс из-за звуков взрывов, в результате чего было принято решение об эвакуации. Животное сначала попало в подмосковный центр зоопарка, а затем было переведено в столичный вольер.
