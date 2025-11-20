В России решили создать добровольный реестр доверенных турагрегаторов

Tекст: Ольга Иванова

Реестр доверенных туристических агрегаторов будет создан в России, начало реализации проекта намечено на 2026 год, передает ТАСС. Его созданием занимаются Роскачество, Минэкономразвития и Росаккредитация. Впервые в стране будет введен официальный список онлайн-площадок, работающих в сфере туризма, которые отвечают ряду стандартов качества и безопасности.

Методика оценки для включения сервиса в реестр разрабатывается Роскачеством вместе с Росаккредитацией и Ассоциацией туристических агрегаторов. На данный момент критерии состоят из 26 показателей по трем ключевым направлениям: безопасность, открытость и доступность информации, а также базовая информационная безопасность.

Директор АТАГ Александр Брагин уточнил, что реестр будет формироваться на добровольной основе. «Имеется в виду создание на базе Роскачества перечня туристических агрегаторов, которые отвечают требованиям доверенных, – чтобы потребитель мог дополнительно ориентироваться на эту информацию при выборе сервиса бронирования», – подчеркнул он.

В Роскачестве объяснили, что запуск реестра необходим на фоне стремительного роста сектора внутреннего туризма, где 50% бронирований жилья происходит через агрегаторы, оборот которых уже достиг 440 млрд руб. По их данным, 65% пользователей бронируют гостиницы онлайн, а еще 25% предпочитают сайты поиска туров.

Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что турагрегатор, не входящий в реестр, не сможет получить доступ к проверенным данным и участвовать в системе оценки. Это должно создать более безопасную цифровую среду в российском туризме и увеличить доверие потребителей к онлайн-сервисам.

