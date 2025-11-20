В Москве построили вторую очередь завода по ремонту двигателей Airbus и Boeing

Tекст: Катерина Туманова

Сейчас речь идет о деталях турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737 и о вспомогательных силовых установках Honeywell. Компания S7 Technics научилась выполнять работы по разборке двигателей, инспектировать детали и определять их ремонтопригодность, уточнил он «Ведомостям».

Генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин добавил, что первую очередь завода в районе столичного аэропорта «Шереметьево» ввели в 2022 году. По словам Соколова, завод уже выполняет разборку и инспекцию двигателей моделей CFM56-5B и CFM56-7B, а также обслуживание вспомогательных установок Honeywell.

С запуском второго корпуса предприятие сможет ремонтировать 16 новых видов авиазапчастей, в том числе проводить газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку и дробеструйное упрочнение.

Новый корпус завода S7 Technics занимает почти 60 тыс. кв. м и расширяет возможности по капитальному ремонту силовых установок с 40 до 65 единиц ежегодно, что в полтора раза сократит средние сроки работ.

Расширение производственных мощностей позволит минимизировать риски простоев авиапарка S7 из-за логистических ограничений и обеспечит срочный ремонт критически важных компонентов. С 2022 года S7 Technics провела более 380 капитальных и текущих ремонтов двигателей авиалайнеров Airbus и Boeing.