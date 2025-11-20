  • Новость часаNBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    20 ноября 2025, 05:49 • Новости дня

    В Москве построили вторую очередь завода по ремонту двигателей Airbus и Boeing

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве завершено строительство второй очереди завода S7 Technics по ремонту авиадвигателей и компонентов для самолетов Airbus 320 и Boeing 737, что позволит увеличить объемы ремонта и повысить скорость обслуживания воздушных судов, заявил замгендиректора S7 Technics Андрей Соколов.

    Сейчас речь идет о деталях турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737 и о вспомогательных силовых установках Honeywell. Компания S7 Technics научилась выполнять работы по разборке двигателей, инспектировать детали и определять их ремонтопригодность, уточнил он «Ведомостям».

    Генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин добавил, что первую очередь завода в районе столичного аэропорта «Шереметьево» ввели в 2022 году. По словам Соколова, завод уже выполняет разборку и инспекцию двигателей моделей CFM56-5B и CFM56-7B, а также обслуживание вспомогательных установок Honeywell.

    С запуском второго корпуса предприятие сможет ремонтировать 16 новых видов авиазапчастей, в том числе проводить газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку и дробеструйное упрочнение.

    Новый корпус завода S7 Technics занимает почти 60 тыс. кв. м и расширяет возможности по капитальному ремонту силовых установок с 40 до 65 единиц ежегодно, что в полтора раза сократит средние сроки работ.

    Расширение производственных мощностей позволит минимизировать риски простоев авиапарка S7 из-за логистических ограничений и обеспечит срочный ремонт критически важных компонентов. С 2022 года S7 Technics провела более 380 капитальных и текущих ремонтов двигателей авиалайнеров Airbus и Boeing.

    19 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Бастрыкин запросил возбуждение дел против шести судей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.

    «Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».

    Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.

    19 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    В Москве рассмотрели первое дело о нарушении военного положения
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением военного положения.

    Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы. Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

    Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

    Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования

    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    19 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Путину показали российского антропоморфного робота
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025, организованной «Сбером» в Москве, осмотрел выставку ИИ-технологий.

    В рамках форума Путину была продемонстрирована инновационная разработка –  отечественный антропоморфный робот, созданный на базе технологий «Сбера», передает РИА «Новости».

    Во время обхода выставочной экспозиции глава государства смог наблюдать, как робот исполнил для него ритмичный танец.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.

    Ранее в кабмине заявили о необходимости активного внедрения ИИ в России.

    19 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Цистерны с газом загорелись на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На участке Пермь – Кузино на границе края со Свердловской областью загорелись два вагона-цистерны с газом, к месту выехали пожарные поезда, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

    На границе Пермского края и Свердловской области загорелись вагоны-цистерны с газом, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

    По данным СвЖД, в среду, 19 ноября, возгорание случилось в 17:47 по местному времени (15:47 мск) на перегоне Шамары – Кордон на двухпутном электрифицированном участке Пермь – Кузино. Там вспыхнули  да вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда.

    К месту происшествия направлены два пожарных поезда, – отмечается в сообщении пресс-службы. Информация о пострадавших, причинах возгорания и возможных последствиях пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на втором этаже Белорусского вокзала Москвы произошел пожар, который быстро ликвидировали.

    В Киеве возник пожар после взрыва емкости с горюче-смазочными материалами, что привело к перебоям с электричеством в половине города.

    Пожарные в Казани потушили крупное возгорание цистерн с растворителем в поселке Юдино.

    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    19 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Глава государства поинтересовался у разработчика компании в«Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

    «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Путин призвал разработчика задуматься об этом.

    Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

    «Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

    Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    19 ноября 2025, 18:54 • Новости дня
    «Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»

    «Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первую партию из более чем 20 новых автомобилей Lada Aura уже получили партнеры сервиса «Яндекс Такси» в Москве и Воронеже, а всего планируется передать 250 машин, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Прошла первая отгрузка новых седанов Lada Aura для партнерских таксопарков «Яндекс Такси». По ней уже 20 машин оказались в распоряжении клиентов сервиса в Москве и Воронеже. При этом общий объем будущей партии составит 250 единиц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    В компании также отметили, что кроме поставок автомобилей, «Яндекс Такси» запускает специальную программу поддержки партнеров, предусматривающую сбор обратной связи и анализ опыта эксплуатации новых автомобилей. Сервис компенсирует таксопаркам половину стоимости приобретаемых машин Lada Aura, а общий инвестиционный объем программы достигнет примерно 250 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки клапана. Продажи этих автомобилей прекратились из-за информации о возможных проблемах с рулевым управлением.

    А в целом, с начала года продажи новых автомобилей Lada на российском рынке упали на 25%.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    19 ноября 2025, 23:01 • Новости дня
    Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не поддерживает идею продажи пива на спортивных аренах, предложив оборудовать отдельные зоны для пьющих и курящих.

    Валуев отметил, что предлагает создать закрытые ложи для любителей пива и  применить подобный подход к курящим.

    «Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития», – сказал Валуев порталу Sport24.

    Валуев провел аналогию с курящими, отметив, что для любителей курения тоже можно обустроить специальные зоны, ведь «они никого не трогают, не представляют никакой опасности».

    Напомним, обсуждение темы стало актуальным после заявления первого зампреда комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева о том, что законопроект о возврате продажи пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении до конца года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о возможности возвращения продажи пива на стадионы. В Минфине подтвердили поддержку этой инициативы.

    Министр спорта также поддержал возвращение пива на спортивные объекты. Фетисов так же заявил о необходимости вернуть продажу пива на стадионах.


    19 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    В Ульяновской области телефонные мошенники обманули местную епархию

    В Ульяновской области телефонные мошенники обманули местную епархию
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ульяновской области мошенники через поддельный мессенджерский аккаунт выманили у епархии около семи млн рублей якобы для покупки одежды.

    Управление МВД по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере после обращения представителей Барышской и Инзенской епархии, передает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к ведомству источник.

    По его слвоам, афера произошла около недели назад: мошенники воспользовались поддельным аккаунтом мессенджера, чтобы, представившись Симбирской и Новоспасской митрополией, убедить епархию перевести им средства. Было сообщено о якобы срочной необходимости купить дорогостоящую обрядовую одежду.

    Епархия, поверив сообщению, перечислила запрошенную сумму – около семи млн рублей на реквизиты злоумышленников. Пресс-секретарь епархии отказался давать комментарии, ссылаясь на отсутствие полномочий. В митрополии подтвердили сам факт инцидента и рассказали, что заявление в полицию подано, а следствие занимается поиском преступников.

    Ранее самые сложные схемы телефонных мошенников выявили в Дагестане и Пензе.

    19 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

    20 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года

    Tекст: Катерина Туманова

    Сбер планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.

    Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью системы искусственного интеллекта. «Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

    На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

    Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.

