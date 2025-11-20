Юрист Петкилев напомнил о двухдневной последней неделе года

Доцент Петкилев напомнил о двухдневной последней неделе года

Tекст: Катерина Туманова

«Последняя рабочая неделя будет включать в себя только два рабочих дня: понедельник и вторник», – рассказал он РИА «Новости».

Он напомнил, что регионы России вправе определять дополнительные праздничные дни в зависимости от местных традиций и религиозных дат. Например, 24 ноября в Северной Осетии – Алании объявлен нерабочим из-за праздника Уастырджи, а в Калмыкии ежегодная дата праздника Зул приходится на отдельный день декабря.

По словам Петкилева, работодатель не имеет права уменьшать заработную плату сотрудникам с окладом из-за сокращения рабочих дней, связанных с нерабочими праздничными датами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на 2026 году в России установили выходными по три дня на Первомай и День Победы. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска.

Выходные в связи с новогодними праздниками с 2025-го на 2026 год будут самыми длительными за последние годы и продлятся 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.