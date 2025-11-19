Путин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Tекст: Алексей Дегтярев

«Этот праздник – дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов», – указал глава государства.

Его телеграмма приводится на сайте Кремля.

Он указал на важность вклада в становление молодежи, формирования ответственной гражданской позиции, стремления направлять свои таланты и энергию на благо России.

Российское руководство намерено повышать роль университетов и вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала.

«При этом исключительно важно, чтобы ваши выпускники – будущие профессионалы – получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьезную фундаментальную подготовку в естественно-научных, гуманитарных, других дисциплинах», – указал Путин.

Он выразил всем преподавателям благодарность за неустанный труд и приумножение лучших традиций отечественной высшей школы, пожелал им успехов и всего самого доброго.