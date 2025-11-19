Соцфонд рассказал, как получить электронное удостоверение пенсионера

Tекст: Алексей Дегтярев

Все пенсионеры автоматически получили электронные пенсионные удостоверения, пояснили в фонде, передает РИА «Новости».

Новое удостоверение доступно в личном кабинете на портале Госуслуги, а тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код генерируется в течение 10 дней после назначения пенсии. Заявлений для получения цифрового документа подавать не требуется.

Выданные ранее пластиковые удостоверения продолжают действовать без необходимости замены. При необходимости их можно получить и сейчас в отделениях Социального фонда России или многофункциональных центрах (МФЦ).

Глава Социального фонда Сергей Чирков заявил, что QR-коды в качестве цифровых удостоверений позволяют легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях.

Ранее Соцфонд России сообщал, что в стране более 40 млн человек являются пенсионерами.

До этого сообщалось, что Москва стала лидером по числу пенсионеров, причем женщин почти вдвое больше, чем мужчин.