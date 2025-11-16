  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    16 ноября 2025, 08:00 • Новости дня

    Минобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 16 ноября системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 57 украинских беспилотников сразу над семью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО в ночь с 15 на 16 ноября уничтожили и перехватили 57 украинских самолётных беспилотников, передает ТАСС. Информацию об этом озвучило Минобороны России.

    По данным ведомства, атаки были отражены в семи регионах страны. Наибольшее количество дронов сбито в Самарской области – 23 аппарата, а также в Волгоградской, где уничтожено 17 беспилотников. Кроме того, ещё 5 БПЛА нейтрализовано над Саратовской областью, ещё 5 – над Ростовской, по 3 – в Курской и Воронежской областях, а также 1 дрон сбит в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

    ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

    Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

    За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 13:57 • Новости дня
    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Яблоково в Запорожской области позволяет ВС РФ продолжить наступление в направлении Гуляйполя, сообщили в российских силовых структурах.

    Освобождение села Яблоково в Запорожской области позволяет российским войскам развивать наступление в направлении Гуляйполя, передает ТАСС. Об этом сообщили в силовых структурах, отметив, что под контроль группировки «Восток» перешел очередной район обороны противника площадью более 6 кв. км.

    Как уточнили в Минобороны России, Яблоково стало уже девятым населенным пунктом, освобожденным бойцами «Востока» на этом участке за ноябрь. Взятию предшествовало освобождение Новоуспеновского и Нового, после чего штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии продолжили наступление.

    «Приморцы пробиваются вглубь оборонительных порядков противника на гуляйпольском направлении, одновременно с этим зачищая междуречье», – заявил собеседник агентства. В ходе боев подразделения 102-й отдельной бригады теробороны ВСУ потеряли до двух взводов личного состава и более 10 единиц автомобильной техники.

    Успех, по мнению российского командования, обеспечила высокая слаженность подразделений группировки «Восток», что позволило стремительно продвинуться вперед и увеличить число освобожденных поселков в регионе. Наступление продолжается в направлении Равнополья и Гуляйполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ заявил об ухудшении ситуации для украинских военных в этом регионе.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    Газопровод и несколько предприятий пострадали от ударов по Днепропетровску

    В результате взрывов в Днепропетровске повреждены газопровод и заводы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Несколько предприятий и газовая инфраструктура оказались повреждены в результате серии ночных взрывов на территории Днепропетровска, сообщил и.о главы местной администрации Гайваненко.

    В результате ночных взрывов в Днепропетровске были повреждены газопровод и несколько предприятий, передает ТАСС. Врио главы администрации области Владислав Гайваненко сообщил об этом в своем Telegram-канале, но не раскрыл тип и назначение предприятий, которые пострадали.

    По словам Гайваненко, после серии взрывов в городе вспыхнуло сразу несколько пожаров. В ночь на 15 ноября по всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, в самом городе местные жители услышали несколько серий взрывов. Оперативные службы работают на месте происшествий. Известно, что погиб 65-летний мужчина и еще один мужчина 52 лет был ранен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Днепропетровске прогремели три серии взрывов. Вечером в пятницу в городе также были слышны взрывы. Вечером пятницы в Харькове также прозвучали как минимум два взрыва.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 10:17 • Новости дня
    Прокуратура Приморья раскрыла крупное мошенничество с займами для военных

    В Приморье раскрыли крупное мошенничество с займами для военных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во Владивостоке разоблачили преступную схему с псевдозаймами через фирмы, от которой пострадали 20 участников СВО и их родственники, сообщает региональное надзорное ведомство.

    Деятельность преступной группы, посягавшей на права военнослужащих и участвовавшей в хищении денежных средств, пресечена прокуратурой Приморья. Организация действовала с 2021 года во Владивостоке: участники от имени двух компаний убеждали военнослужащих брать займы у физических лиц, навязывая заведомо невыгодные условия. Часть денег пострадавшие не получали, ставки значительно превышали допустимые законом, сообщает региональное надзорное ведомство. 

    Общий ущерб, нанесенный 20 гражданам, составил около 10 млн рублей. Проверкой установлено, что один из мировых судей Владивостока много раз выдавал судебные приказы по сомнительным распискам, не оценивая законность договоров. Это позволило организаторам схемы легализовать незаконное взыскание долгов с военных.

    В отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению суда один из организаторов арестован на два месяца. Прокуратура контролирует расследование и проверяет законность вынесенных судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киберпреступники используют сайты, имитирующие благотворительные фонды, чтобы выманивать деньги и данные у участников спецоперации и их родственников.

    Эксперты отмечали, что мошенники активно нацеливаются на семьи военных, извлекая выгоду из их доверчивости.

    Ранее Роскачество выявило мошенническую схему с выплатами детям участников спецоперации.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    За сутки Белгородскую область атаковали 103 украинских дрона

    ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение суток 11 муниципалитетов Белгородской области столкнулись с массированной атакой более сотни украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Вооруженные силы Украины использовали 103 беспилотника для атак 11 муниципалитетов Белгородской области за последние сутки. В Белгородском округе 11 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и еще ряд сел, общее количество задействованных дронов составило 11, три из которых были сбиты и подавлены, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    В Борисовском округе по каждому из четырех населенных пунктов нанесена атака одним беспилотником, а Валуйский округ подвергся ударам девяти беспилотников – шесть из них были сбиты и подавлены.

    Также фиксировались атаки дронов в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.

    В Краснояружском округе зафиксировано четыре обстрела и атаки 16 дронами, девять из которых удалось сбить и подавить. В Шебекинском округе по различным населенным пунктам был нанесен 21 удар дронами, из которых 18 были уничтожены или нейтрализованы.

    В результате атак за сутки в целом погибли два человека, еще пять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона погиб местный житель. Серия атак украинских беспилотников привела к ранению шести человек в населенных пунктах Белгородской области. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком

    Tекст: Вера Басилая

    В ДНР во время атаки дронов и минометного обстрела погибли семь мирных жителей, включая священника Владимира Шутова с супругой и семью прихожан с ребенком, сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ.

    Священник Владимир Шутов, его супруга, а также семья прихожан с восьмилетним ребенком погибли в ДНР в результате атаки украинских дронов, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Горловской и Славянской епархии Русской православной церкви. По имеющейся информации, трагедия произошла под селом Александро-Калиново, недалеко от Константиновки.

    В сообщении епархии говорится, что протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий.

    По словам очевидцев, сначала группу мирных жителей атаковали дроны, затем начался минометный обстрел. Как сообщили в епархии, раненых добивали дронами всю ночь, погибло семь человек. Односельчане пытались забрать тела убитых для погребения, но при каждой попытке сталкивались с новыми атаками дронов.

    Во всех приходах Горловской епархии в предстоящие выходные будут поминать погибших во время литургии и совершать по ним панихиду.

    Ранее в Горловке четверо пожарных получили ранения из-за атаки дрона-камикадзе на полигоне.

    Беспилотник ВСУ повредил здание «Григорьевской международной школы» в Донецке.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    В МАГАТЭ доложили об отключении линии электропитания Запорожской АЭС

    Отключена линия «Днепровская», питающая Запорожскую АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из двух основных линий электропередачи Запорожской АЭС была обесточена, станция продолжила работу от резервного источника, об инциденте уведомили инспекторов МАГАТЭ, сообщили на ЗАЭС.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлены об отключении линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую АЭС, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    В пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас собственные нужды станции обеспечиваются энергией от резервной линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было. Радиационный фон на АЭС остается в пределах естественных значений, которые не превышают нормативные показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Яшина сообщила о возобновлении обстрелов Энергодара и района Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

    СВР заявила, что Запад планирует устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    «Северяне» сорвали ротацию ВСУ ударами FPV-дронов в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» ликвидировали украинских военных и технику во время попытки ротации на севере Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Группировка войск «Север» пресекла попытку ротации украинских военных в Сумской области, передает Telegram-канал МО. Разведывательные подразделения с помощью беспилотных систем обнаружили передвижение группы ВСУ при попытке ротации личного состава.

    «Расчеты FPV-дронов подразделений уничтожили квадроцикл с личным составом противника, а также автомобиль высокой проходимости, предназначенный для перевозки солдат и грузов ВСУ», – говорится в сообщении. Кроме техники, поражена живая сила противника на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли новые позиции у Волчанска и Константиновки. Военные продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Северяне выяснили, что командиры ВСУ обманывали штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 17:55 • Новости дня
    В Запорожской области 44 тыс. жителей остались без света после удара ВСУ

    Балицкий: 44 тысяч человек остались без света в Запорожье после ударов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Критическая инфраструктура Запорожской области повреждена ударом ВСУ, в результате без электричества остались 44 тыс. жителей ряда населенных пунктов, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Около 44 тысяч человек остались без электроснабжения после удара украинских войск по критически важным объектам в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил об этом в своем телеграм-канале.

    Балицкий отметил, что в результате очередной атаки ВСУ была повреждена подстанция Васильевской РЭС. Он добавил, что на время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино и Ясная Поляна.

    Также губернатор уточнил, что перебои с электроснабжением фиксируются в Днепрорудном и близлежащих селах. По его словам, энергетики уже начали восстановительные работы, однако электричество пока отсутствует примерно у 44 тысяч абонентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Запорожской области фиксировали кратковременное отключение света из-за атаки ВСУ на энергетические объекты.

    В августе Евгений Балицкий сообщил о полном отключении электроснабжения в Запорожской области.

    Ранее в Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции остались без света более 16 тыс. потребителей.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:49 • Новости дня
    Минобороны отчиталось об уничтожении восьми украинских БПЛА за четыре часа

    Минобороны объявило об уничтожении восьми украинских БПЛА в четырех регионах

    Tекст: Мария Иванова

    В течение четырех часов над Белгородской, Курской, Брянской областями и в Крыму были сбиты восемь украинских дронов самолетного типа средствами ПВО.

    В период с 14.00 до 18.00 по московскому времени системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

    Из них три дрона были сбиты на территории Белгородской области, еще три – над Республикой Крым. По одному БПЛА уничтожено в небе над Курской и Брянской областями.

    В ведомстве добавили, что все цели были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы. На данный момент информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

    Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

    Еще 13 украинских беспилотников были уничтожены ПВО ночью над разными регионами России.

    В субботу при атаке дронов ВСУ в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан с ребенком.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:31 • Новости дня
    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке после атаки БПЛА

    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке на улице Кропоткина после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

    Пожар на жилом доме по улице Кропоткина успешно ликвидирован, передает РИА «Новости». Пресс-служба областной администрации сообщила, что пожарные завершили тушение очага возгорания.

    Атака БПЛА произошла в двух районах Волгограда, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В одном из домов из-за удара и возникшего пожара были зафиксированы повреждения конструкций.

    Ранения получили трое жителей города. По официальным данным, одна из пострадавших, женщина 1954 года рождения, получила перелом плеча и осколочные ранения, ее госпитализировали. Двое других жителей отказались от госпитализации.

    После атаки в лицее Дзержинского района разместили пятьдесят жителей поврежденных домов, в том числе детей.

    Администрация отметила, что часть эвакуированных уже находится в безопасности, для остальных в пункте временного размещения созданы все необходимые условия пребывания.

    Городские службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    Психолог объяснила смысл панических атак и способы снизить риск их появления

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Ядерные испытания вернули США во времена холодной войны

    США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12 в связке с истребителем-невидимкой F-35. После модернизации срок их службы продлен на 20 лет. Как отмечают эксперты, испытания напрямую затрагивают интересы безопасности России – сотня таких бомб хранится на американских базах в Европе. Считать ли это оружие стратегической или тактической угрозой и каков спектр возможных симметричных и асимметричных ответов со стороны России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в декабре 2025: календарь по дням и рекомендации по защите самочувствия

      Декабрь традиционно характеризуется повышенной солнечной активностью, связанной с цикличностью процессов на Солнце. В этот период геомагнитные возмущения достигают Земли, влияя на работу техники и самочувствие метеозависимых людей. Изменения магнитного поля планеты могут вызывать нарушения сна, колебания артериального давления и общее ухудшение состояния.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

