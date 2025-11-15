Евродепутат назвал важной встречу с Медведевым на на симпозиуме в Сириусе

Tекст: Вера Басилая

По словам Благи, встреча европейских депутатов с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым была важной и продуктивной, передает РИА «Новости». Он отметил свободный обмен мнениями между участниками и дружественную атмосферу.

Одной из тем обсуждения стала роль объединения БРИКС и общие политические вопросы. По словам депутата, все присутствующие могли высказать свои соображения без каких-либо ограничений.

Встреча состоялась 14 ноября в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» и проходила в рамках второго заседания Постоянного комитета Движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций!». В ходе мероприятия участники акцентировали внимание на методах противодействия электоральному неоколониализму.

несколько представителей партии «Альтернатива для Германии» прибыла на международный симпозиум в Сочи. Эксперты и общественные деятели собрались на симпозиуме «БРИКС–Европа» в Сириусе.

