В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Евродепутат оценил встречу с Медведевым на симпозиуме в Сириусе
Евродепутат назвал важной встречу с Медведевым на на симпозиуме в Сириусе
Встреча евродепутатов с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым была важной и интересной, заявил член Европейского парламента от Словацкой Республики Любаш Блага.
По словам Благи, встреча европейских депутатов с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым была важной и продуктивной, передает РИА «Новости». Он отметил свободный обмен мнениями между участниками и дружественную атмосферу.
Одной из тем обсуждения стала роль объединения БРИКС и общие политические вопросы. По словам депутата, все присутствующие могли высказать свои соображения без каких-либо ограничений.
Встреча состоялась 14 ноября в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус» и проходила в рамках второго заседания Постоянного комитета Движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – За свободу наций!». В ходе мероприятия участники акцентировали внимание на методах противодействия электоральному неоколониализму.
несколько представителей партии «Альтернатива для Германии» прибыла на международный симпозиум в Сочи. Эксперты и общественные деятели собрались на симпозиуме «БРИКС–Европа» в Сириусе.