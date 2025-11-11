Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.
В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».
«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.
Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.
