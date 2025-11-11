Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

Tекст: Тимур Шайдуллин

В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

