    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    28 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня

    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    9 ноября 2025, 13:26 • Новости дня
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интернет активно обсуждает появление фотографий Дональда Трампа с закрытыми глазами на совещании в Овальном кабинете, вызвавших споры о его бодрствовании, сообщил телеканал CNN.

    Фотографии, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете, активно распространяются в социальных сетях, передает CNN. Канал подчеркнул, что эти снимки стали поводом для критики со стороны оппонентов президента и сомнений в его работоспособности.

    Как отмечает издание, на некоторых фотографиях глаза Трампа казались закрытыми, а иногда президенту как будто было тяжело их держать открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома выложила данные снимки под подписью: «Сонливый Дон вернулся».

    В Белом доме опровергли предположения о том, что глава государства спал, подчеркнув, что он не только бодрствовал, но и активно отвечал на вопросы журналистов во время встречи.

    Также CNN напомнил, что тема здоровья Дональда Трампа вызывает обсуждения с момента его прихода к власти. В октябре текущего года президент США сообщил, что проходил МРТ во время планового медицинского обследования, однако причину проведения этой процедуры раскрывать не стал. А минувшим летом у главы Белого дома была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назвал «заснувшего» Джо Байдена доказательством отсутствия глобального потепления. Джо Байден заснул на церемонии прощания с погибшими в пожарах на Гавайях. Джо Байден разрешил премьеру Австралии уснуть на саммите Quad в Токио.

    Комментарии (32)
    9 ноября 2025, 16:09 • Новости дня
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    Трамп заявил о скором погашении долга США за счет пошлин
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Введенные пошлины, по словам президента США Дональда Трампа, позволят Вашингтону приступить к погашению государственного долга, который составляет 37 трлн долларов.

    Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вскоре начнут погашать государственный долг, сумма которого составляет 37 трлн долларов, передает РИА «Новости». По его словам, возможность начать выплаты появилась благодаря введенным пошлинам, которые приносят бюджету страны триллионы долларов.

    «Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

    Он добавил, что Соединенные Штаты достигли рекордных показателей привлечения инвестиций, а количество заводов и фабрик увеличивается по всему государству. Отмечается, что укрепление экономики, по мнению Трампа, также связано именно с проведением новой тарифной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что доходы от новых импортных пошлин в будущем достигнут более триллиона долларов ежегодно.

    Комментарии (23)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си

    Захарова об отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе: На них клейма ставить негде

    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    Комментарии (9)
    9 ноября 2025, 11:23 • Новости дня
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что на саммите на Аляске Вашингтон заверял Москву в том, что американские власти «смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».

    Лавров также отметил попытки Брюсселя и Лондона убедить США полностью перейти к военному давлению на Россию и отказаться от политико-дипломатических путей урегулирования, передает РИА «Новости».

    Дискуссия между Россией и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не ограничивается лишь одним аспектом, подчеркнул Лавров. Он добавил, что в отличие от того, как это пытаются представить отдельные журналисты и эксперты, переговоры многоуровневые и комплексные. Россия не раскрывает все детали обсуждений, но если в СМИ появляются фейки, Москва дает свои комментарии.

    Что касается предложения президента РФ Владимира Путина о продлении после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Лавров рассказал: «Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным». Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия будет придерживаться добровольных ограничений только при полной взаимности со стороны США.

    По словам Лаврова, инициатива Путина в области стратегических вооружений не требует дополнительных обсуждений и отличается простотой: «Она лишена двойного дна, предельно проста для понимания и не требует специфических дополнительных усилий». Пока содержательного ответа от Вашингтона нет, однако по дипломатическим каналам США сообщили, что рассматривают эту идею.

    Россия ожидает подтверждения США в сохранении анкориджских договоренностей по Украине, добавил Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на компромиссный характер договоренностей, Москва не собирается отступать от принципиальных позиций, включая территориальную целостность страны и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принятый ими на референдумах в 2014 и 2022 годах. Российская сторона также отмечает важность устранения первопричин конфликта.

    В пятницу президент США Дональд Трамп назвал главной преградой для организации саммита в Будапеште нежелание России «останавливаться» и прекратить боевые действия на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будапештский саммит России и США будет востребован обеими странами, но требует серьезной экспертной подготовки.

    Комментарии (3)
    11 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине

    Небензя: Нынешняя администрация США недооценивает глубину украинского конфликта

    Небензя: Власти США не понимают глубины причин конфликта на Украине
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя признал «искреннее желание» Белого дома «увидеть завершение конфликта». Однако, по его словам, нынешняя администрация США «не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют», передает РИА «Новости».

    Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине на линии соприкосновения не решит первопричин данного конфликта, заявил он. Призывы Киева и Европы к прекращению огня отражают лишь «их тяжелейшее положение на поле боя». Они хотят получить «передышку, накачать Украину вооружениями», чтобы «продолжить с новой силой».

    «Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей. Песков отказался раскрывать детали предложенной США концепции украинского урегулирования на саммите в Анкоридже.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 23:36 • Новости дня
    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России

    Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть и газ из России

    США заявили о недопустимости покупки союзниками нефти и газа из России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не может согласиться на покупку союзниками США нефти и газа из России, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.

    «Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», – приводит слова Бургума РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По его словам, эти поставки якобы «финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину». Бургум также подчеркнул, что тема энергетики всегда затрагивается в переговорах Вашингтона с представителями других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Белый дом пытается заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой. США считают, что Европа не должна покупать нефть у России.

    Комментарии (13)
    9 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
    Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия ожидает разъяснений от Вашингтона после заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении Соединенными Штатами ядерных испытаний.

    Вашингтон должен разъяснить Москве заявления американского президента Дональда Трампа по теме ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент особенно важно понять, что именно имел в виду Трамп, поскольку вопрос ядерных испытаний является слишком серьезным.

    Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным также отметил, что заявления Трампа прозвучали недвусмысленно. «Это (ядерные испытания – ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие», – заявил представитель Кремля.

    В том же интервью Песков напомнил, что Россия полностью соблюдает свои обязательства по запрету ядерных испытаний. По его словам, если какая-либо другая страна все же проведет испытания, Россия будет вынуждена сделать то же самое в рамках сохранения ядерного паритета.

    Он добавил, что ядерный паритет играет ключевую роль в поддержании мировой безопасности. Песков подчеркнул: «Именно ядерный паритет – это важнейшая составляющая для, наверное, глобальной архитектуры безопасности в наше время».

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств  подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 04:08 • Новости дня
    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»

    Небензя: ООН слишком обросла жиром, но не стоит держать ее на голодном пайке

    Небензя дал оценку решению США «держать ООН на голодном пайке»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон прав, считая, что ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке не вполне оправданы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Тот же самый [постпред США при ООН] Майк Уолтц дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости»

    Однако, по его словам, подход США, решивших «держать ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты», являются «не вполне оправданы». «Какого результата? За один день результата не достигнешь», – сказал Небензя.

    Он заметил, что подобная тактика оказывает негативное влияние не только на работу самой ООН и ее структур, но и затрагивает всю систему международных связей и ту роль, которую организация выполняет в мире. Постпред отметил, что в случае отсутствия ООН потребовалось бы изобретение аналогичной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН сталкивается с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе Соединенными Штатами, которые являются крупнейшим донором организации.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада

    Сенатор Джабаров: Увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему западных фейков

    В Совфеде назвали скандал вокруг Би-би-си «верхушкой айсберга лжи» Запада
    @ Hannah McKay/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Скандал с увольнением руководства Би-би-си – лишь верхушка айсберга лжи западных СМИ. Системную проблему это не решит. Поэтому Россия продолжит работу по обличению фейков иностранных медиа, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку из-за искажения речи президента США Дональда Трампа.

    «В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает Би-би-си – солидное в прошлом издание», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Впрочем, это лишь верхушка айсберга лжи и дезинформации западных СМИ. Им не впервой создавать чудовищные фейки. К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», – посетовал парламентарий.

    «При этом в данном скандале с Би-би-си был обличен фейк на высшем уровне, но не сам подход западных медиа к работе. Многолетняя ложь иностранных СМИ против России остается безнаказанной. Здесь можно вспомнить сообщения о том, что наша страна якобы сама организовала подрыв «Северных потоков», материал Reuters о «гибели» Башара Асада в авиакатастрофе и многое другое», – добавил сенатор.

    «На этом фоне нам необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание. Я не исключаю, что их осудят и собственные читатели. У нас по этому направлению идет работа широким фронтом, в том числе и мы – члены законодательных органов – продолжим такую деятельность», – резюмировал собеседник.

    Ранее стало известно, что гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки Би-би-си, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактировала, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.

    В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп сказал: «Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов». Однако в выпуске Би-би-си он сказал: «Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду».

    Сам глава Белого дома одобрил «разоблачение продажных журналистов». «Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. Вдобавок ко всему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!» – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    NYT: Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    Комментарии (9)
    10 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Ульянов указал на невнятную позицию США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обратил внимание на отсутствие четкого ответа Вашингтона относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

    Российский дипломат Михаил Ульянов заявил, что позиция США по возможному возобновлению ядерных испытаний до сих пор остается неясной. Он отметил, что американская сторона после публикации президента США в соцсетях, вызвавшей обсуждение о возможных испытаниях, так и не предоставила конкретных разъяснений по поводу своих намерений.

    «Несмотря на ряд резонансных заявлений, позиция США по этому фундаментальному вопросу остается невнятной», – подчеркнул он на 65-й сессии Подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Текст обращения размещен в официальном Telegram-канале постпреда РФ в Вене.

    Ульянов добавил, что Россия, в отличие от США, полностью привержена целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и выступает за скорейшее вступление документа в силу. Он добавил, что считает крайне важным обсуждение вопроса в рамках Организации, поскольку он напрямую касается ее мандата.

    Дипломат отдельно подчеркнул необоснованность обвинений в том, что Россия якобы проводит ядерные испытания, назвав подобные заявления ложными и недопустимыми. Возобновление таких испытаний, по словам Ульянова, может нанести серьезный урон международной безопасности и режиму нераспространения ядерного оружия.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не предоставляли разъяснений по высказываниям президента Дональда Трампа относительно возможного возобновления ядерных испытаний.

    Пентагон отметил, что возвращение к ядерным испытаниям может усилить систему ядерного сдерживания и уменьшить вероятность ядерной войны.

    МИД России приступил к выполнению поручения Владимира Путина по подготовке возможных ядерных испытаний после обсуждения этой темы на заседании Совета безопасности 5 ноября.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 03:37 • Новости дня
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    @ B.Shamlo vi/snapshot-photography/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие американских военных в Сирии является обоснованным, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

    Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

    По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

    Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп начал переговоры с президентом Сирии

    Трамп начал переговоры с президентом Сирии аш-Шараа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белом доме начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил Белый дом.

    Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате, совместная пресс-конференция и публикация итогового заявления не планируются, передает РИА «Новости».

    Как отмечал пресс-пул Белого дома, основными темами встречи станут обсуждение перспектив присоединения Сирии к международной коалиции против запрещенной в России террористической организации ИГ, а также возможность смягчения американских санкций в отношении Дамаска. В частности, аш-Шараа нацелен поднять вопрос о снижении давления со стороны Вашингтона, учитывая длительный период санкционного режима и международной изоляции Сирии.

    В журналистских кругах также подчеркивается, что сам факт визита президента Сирии в Вашингтон может расцениваться как важный политический сигнал.

    Ранее аш-Шараа и министр внутренних дел Сирии Анас Хасан Хаттаб были исключены из санкционного списка США.

    Комментарии (0)
    На чем зарабатывают банки в России

    Российским банкам удается генерировать высокие прибыли и не уходить в убытки, несмотря на высокую ставку ЦБ, дорогие и недоступные кредиты, замедление экономической активности. Крупнейший банк – Сбербанк, в частности, показывает рост прибыли и рекордные дивиденды. Как им удается оставаться на плаву? Подробности

    Трамп превращается в Байдена

    Фотография президента США Дональда Трампа, якобы спящего прямо на рабочем месте, вызвала вал подозрений насчет его дееспособности. Даже в том случае, если президент здоров, дела в стране идут неважно. В Белом доме, разумеется, все отрицают. Но уже рассуждают о возможном преемнике Трампа. Подробности

    В Запорожской области готовят «северную клешню»

    Российские военные уверенно развивают наступление на Запорожском направлении. За последние дни было освобождено несколько населенных пунктов, включая села Новое и Сладкое. В чем состоит тактическое и стратегическое значение этих территорий и какую роль они сыграют в зачистке региона от сил противника? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

