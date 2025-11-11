Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
В Москве отберут кандидатов в кадровые резервы системы образования
На площадке Государственного университета управления дан старт итоговому мероприятию трека «Государство» проекта «Флагманы образования», участники которого займутся созданием сборника лучших практик по патриотическому воспитанию школьников.
На площадке Государственного университета управления стартовало итоговое мероприятие трека «Государство» проекта «Флагманы образования», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Три дня управленцы и педагоги будут работать над созданием сборника лучших практик в сфере гражданского просвещения.
Отмечается, что трек помогает педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России. Это необходимо, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Победители будут рекомендованы в кадровые резервы системы образования разного уровня и смогут войти в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования».
Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил: «Трек «Государство» проекта «Флагманы образования» собрал более 14 тыс. заявок со всей страны – это доказывает, насколько велик интерес педагогов к теме государственного устройства». По его словам, участники не просто изучают институты власти, а транслируют главные ценности страны.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Алена Аршинова считает, что учитель не просто передает знания, а формирует чувство сопричастности и ответственности за будущее государства. «Педагоги – это опора, они играют ключевую роль в жизни общества, защищая интересы страны и обеспечивая ее безопасность для будущих поколений», – сказала Аршинова.