Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
Мэр Славянска Вадим Лях призвал к эвакуации пожилых и семьи с детьми
Глава администрации Славянска рекомендовал жителям города, особенно пожилым и семьям с детьми, немедленно начать эвакуацию в связи с обострением ситуации.
Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике призвали к эвакуации, передает «Лента.ру». Глава местной администрации Вадим Лях опубликовал в Telegram видеообращение, в котором подчеркнул необходимость немедленно покидать город.
Лях обратился к горожанам с просьбой: «Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации».
По его мнению, жители Славянска должны покинуть город хотя бы на время отопительного сезона, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья.
Ранее стало известно, что эвакуация из Купянска была остановлена из-за действий украинских военных против мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ организовало эвакуацию элитных бойцов, используя мобилизованных солдат в качестве прикрытия после ударов по позициям в Купянске.
В Купянске после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, преимущественно пожилых и маломобильных граждан.