Bloomberg: Африканские фермеры получили выгоду от торговых войн Трампа
Bloomberg: Китай, Катар и ОАЭ инвестируют миллиарды в Африку на фоне пошлин США
Китай, Катар и ОАЭ вложили инвестиции в сельское хозяйство Африки на фоне торговых войн США при президенте Дональде Трампе, сообщает Bloomberg.
Торговые войны США при президенте Дональде Трампе создали уникальные возможности для Африки в сфере сельского хозяйства. В 2025 году Китай снял пошлины на импорт продукции из всех африканских стран, с которыми поддерживает дипломатические отношения, и одобрил поставки новых культур, таких как голубика из Зимбабве, арахис и кешью из Гамбии, а также соевый жмых из Эфиопии.
Катар, ОАЭ и другие страны Персидского залива также увеличили финансирование агросектора континента, чтобы обезопасить собственную продовольственную безопасность, сообщает Bloomberg.
В Анголе в июле были подписаны многомиллионные соглашения с китайскими компаниями на развитие сои и кукурузы, а также на долгосрочную концессию по выращиванию зерна. Кроме того, в 2025 году страна открыла порядка 2 млн гектаров земли для иностранных инвесторов из Китая, Бразилии и ОАЭ, сохраняя при этом государственную собственность на землю и интегрируя местные сообщества в новые проекты.
Министр сельского хозяйства Анголы Исаак душ Анжуш заявил: «Вы должны признать, что это возможность для Анголы, и бояться ее не стоит».
В Гане Катар инвестирует 1,5 млрд долларов в ирригацию и рост экспорта, а совместный проект по строительству завода удобрений в 5 млрд долларов должен обеспечить страну собственными ресурсами для производства мочевины и аммиака.
Власти считают, что современные соглашения отличаются от прежних и включают требования о создании инфраструктуры, локализации части продукции и развитии сельских территорий. Однако эксперты предупреждают о существующих рисках, среди которых неразвитость инфраструктуры и нестабильная политическая ситуация в ряде стран.
Ранее СМИ писали, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к снижению влияния США в мире.
Китай в последние десять лет вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся стран, что позволило ему подготовиться к торговому противостоянию с США.
Президент Замбии призвал страны Африки искать способы существования без помощи США.
Вице-премьер России Александр Новак отметил, что торговые войны могут снизить рост мировой экономики.