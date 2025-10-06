НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
Генштаб ВСУ сообщил о создании киберсил в армии Украины
Верховная рада Украины 7 октября рассмотрит законопроект о создании в вооруженных силах нового рода войск, специализирующихся на кибербезопасности.
Проект соответствующего закона будет вынесен на первое чтение в Верховной раде 7 октября, передает РБК. Инициатива предполагает создание в составе ВСУ отдельного рода войск – киберсил, которые займутся обеспечением кибербезопасности и проведением операций в киберпространстве.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что процесс наращивания возможностей в сфере киберобороны продолжается, и новый законопроект разработан с учетом опыта ведущих мировых государств. Законопроект № 12349 «О киберсилах Вооруженных сил Украины» подготовила рабочая группа с участием специалистов Генштаба.
Идея создания отдельного рода войск, отвечающих за кибероперации, была предложена еще в октябре 2024 года. Тогда представители военных совместно с депутатами обсуждали концепцию, учитывая международную практику.