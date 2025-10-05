Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
«Макларен» досрочно завоевал Кубок конструкторов «Формулы-1»
Британская команда «Макларен» досрочно обеспечила себе Кубок конструкторов «Формулы-1» сезона 2025 года, набрав необходимое количество очков за шесть этапов до финиша чемпионата.
Британская команда «Макларен» досрочно выиграла Кубок конструкторов сезона 2025, передает РИА «Новости». На Гран-при Сингапура пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали третьим и четвертым, что позволило команде гарантировать титул за шесть этапов до конца чемпионата.
Пилот Мерседеса Джордж Расселл выиграл гонку, однако успехи Норриса и Пиастри обеспечили «Макларену» необходимое преимущество в очках. Это второй подряд Кубок конструкторов для «Макларена» и десятый в истории коллектива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на Гран-при Италии в Монце. Эта победа стала для него третьей в нынешнем сезоне «Формулы-1».