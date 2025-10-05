Директор Долиной собрался судиться из-за картонных ростовых фигур певицы

Директор Долиной Пудовкин решил подать в суд из-за ростовых фигур певицы

Tекст: Антон Антонов

«Я считаю, что интересы артиста нужно защищать. Это – очевидное нарушение закона, никто ни с кем продажи не согласовывал. Сделано красиво, но это не дает права бандитским способом наживаться на легендарном артисте», – приводит слова Пудовкина РЕН ТВ.

Директор сообщил, что намерен приобрести несколько таких картонных фигур для сбора доказательств незаконной деятельности. С этими материалами он планирует обратиться в суд, чтобы привлечь бизнесменов к ответственности.

Пудовкин отметил: извинения или прекращение продаж не помогут бизнесу избежать последствий. Он уверен, что договориться о легальном выпуске продукции было бы возможно, если бы предприниматели изначально обратились к артистке.

