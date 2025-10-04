Суд отправил под домашний арест двух зачинщиков драки подростков в Махачкале

Tекст: Вера Басилая

Меру пресечения в виде домашнего ареста для двух несовершеннолетних, подозреваемых в организации массовой драки, избрал Ленинский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия, передает РИА «Новости».

Арест будет действовать в течение двух месяцев. Оба подростка подозреваются по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса за участие в массовом нарушении порядка.

Кировский районный суд Махачкалы также продлил пребывание еще девяти участников драки в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД на 30 суток по статье мелкое хулиганство.

Массовая драка произошла в среду рядом с лицеем №39. Сообщалось, что группа подростков избила двоих сверстников. По информации минобрнауки Дагестана, в конфликте участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние. Некоторые из них занимались в одной секции вольной борьбы. В пятницу задержали двух 15-летних жителей Махачкалы, которых следствие считает основными зачинщиками.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители подростков, участвовавших в нападении толпой на сверстников в Махачкале, должны понести ответственность.