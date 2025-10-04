Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Суд отправил под домашний арест двух зачинщиков драки подростков в Махачкале
Суд отправил под домашний арест двух 15-летних жителей Махачкалы под домашний арест на два месяца после массовой драки возле лицея №39, в которой участвовали школьники и совершеннолетние., сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
Меру пресечения в виде домашнего ареста для двух несовершеннолетних, подозреваемых в организации массовой драки, избрал Ленинский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия, передает РИА «Новости».
Арест будет действовать в течение двух месяцев. Оба подростка подозреваются по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса за участие в массовом нарушении порядка.
Кировский районный суд Махачкалы также продлил пребывание еще девяти участников драки в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД на 30 суток по статье мелкое хулиганство.
Массовая драка произошла в среду рядом с лицеем №39. Сообщалось, что группа подростков избила двоих сверстников. По информации минобрнауки Дагестана, в конфликте участвовали учащиеся трех школ и совершеннолетние. Некоторые из них занимались в одной секции вольной борьбы. В пятницу задержали двух 15-летних жителей Махачкалы, которых следствие считает основными зачинщиками.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что родители подростков, участвовавших в нападении толпой на сверстников в Махачкале, должны понести ответственность.