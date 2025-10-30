Песков сообщил о грядущем докладе «Роснано» для Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин встретится с главой «Роснано» Сергеем Куликовым, который представит доклад о работе корпорации, передает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Куликов расскажет, как «Роснано» справилось с проблемами, накопившимися ранее, и какие результаты удалось достигнуть.

«Сегодня будет на докладе у президента глава «Роснано» Сергей Куликов. Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чем доложить главе государства», – заявил представитель Кремля.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дело по крупной растрате средств «Роснано» при проекте выпуска гибкого планшета, обвиняемым стал экс-глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.

Судебные претензии «Роснано» к Анатолию Чубайсу и бывшим топ-менеджерам не имеют политического подтекста.

Заседание Арбитражного суда Москвы по иску «Роснано» к Анатолию Чубайсу, который сейчас проживает в Израиле, прошло в закрытом режиме.