Песков сообщил о грядущем докладе «Роснано» для Путина
Глава «Роснано» Сергей Куликов представит президенту России Владимиру Путину доклад о преодолении трудностей организации и о новых результатах ее деятельности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин встретится с главой «Роснано» Сергеем Куликовым, который представит доклад о работе корпорации, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Куликов расскажет, как «Роснано» справилось с проблемами, накопившимися ранее, и какие результаты удалось достигнуть.
«Сегодня будет на докладе у президента глава «Роснано» Сергей Куликов. Компания, корпорация многострадальная, но справившаяся с болезнями прошлого. Поэтому есть о чем доложить главе государства», – заявил представитель Кремля.
Ранее Генпрокуратура направила в суд дело по крупной растрате средств «Роснано» при проекте выпуска гибкого планшета, обвиняемым стал экс-глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.
Судебные претензии «Роснано» к Анатолию Чубайсу и бывшим топ-менеджерам не имеют политического подтекста.
Заседание Арбитражного суда Москвы по иску «Роснано» к Анатолию Чубайсу, который сейчас проживает в Израиле, прошло в закрытом режиме.