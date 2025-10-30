BFMTV сообщил о задержании третьего подозреваемого в ограблении Лувра

BFMTV: Правоохранители задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

Tекст: Мария Иванова

Третий подозреваемый в ограблении Лувра задержан полицией в пригороде Парижа, сообщает канал BFMTV.

Ограбление одного из самых известных музеев мира произошло в воскресенье, 19 октября, и с этого времени полиция вела поиски всех участников преступления.

Как отмечает телеканал, вечером в среду сотрудники правоохранительных органов провели задержание, и с утра четверга, 30 октября, подозреваемый находится под стражей. Другие детали дела, в том числе личности фигурантов и возможные мотивы преступления, пока не разглашаются.

Ранее уже были задержаны другие возможные участники ограбления, однако третьего подозреваемого искали особенно активно. Следствие продолжается, полиция обещает раскрывать информацию по мере продвижения расследования, чтобы не навредить оперативным мероприятиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция установила личность подозреваемого в ограблении Лувра с помощью ДНК-экспертизы.

Полиция задержала двух подозреваемых по делу о хищении из Лувра.

Между тем накануне сообщалось, что во Франции наблюдается рост числа ограблений музеев.