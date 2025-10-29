России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин заявил о необходимости справедливых квот «под киль»
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по видеосвязи заявил о необходимости обеспечения справедливых квот «под киль», чтобы рыбная промышленность функционировала нормально, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по видеосвязи заявил о необходимости обеспечения справедливых квот «под киль», чтобы рыбная промышленность функционировала нормально, передает ТАСС.
Путин отметил, что рыбная промышленность тесно связана с работой транспортного комплекса, экологией, природоохранной деятельностью, а также промышленностью в целом. Он подчеркнул: «Здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются «под киль», были справедливыми и чтобы вся эта система работала».
Президент также отметил: уровень рентабельности предприятий отрасли достаточно высокий, а работу следует строить исходя из текущих реалий. Он добавил, что рыбная отрасль требует комплексного подхода с учетом интересов различных сфер.
Ранее Путин заявил о намерении заслушать доклады Дмитрия Патрушева и Дениса Мантурова по вопросам судостроения и судоремонта в России.
Путин заявил, что в России строятся современные траулеры, которые могут перерабатывать рыбу по безотходным технологиям прямо на борту.
По словам президента, уровень употребления рыбы и морепродуктов среди россиян пока не соответствует рекомендациям Минздрава. Путин отметил необходимость поступления российского рыбного улова и продукции на прилавки магазинов по доступным ценам.