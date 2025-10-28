В Боливии в результате падения автобуса с обрыва погибли 16 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате ДТП в боливийском департаменте Кочабамба погибли 16 человек, передает ТАСС. Автобус, следовавший по маршруту из города Кильякольо в населенный пункт Индепенденсия, сорвался с трассы и упал в овраг глубиной около 600 метров.

По информации местной полиции, за рулем находился водитель, который предположительно превысил скорость и не справился с управлением на повороте, после чего автобус вылетел с дороги. Правоохранители задержали водителя для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В происшествии пострадали более 20 человек. Жители ближайшего населенного пункта прибыли на место аварии одними из первых и начали помогать тем, кто оказался заблокирован внутри автобуса.

