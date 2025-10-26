Экс-президент Грузии сдает дом релокантам из России

Экс-президент Грузии Маргвелашвили сдает дом релокантам из России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У нас один гостевой коттедж, мы его сдаем, но открыто предупреждаем, чтобы не обращались те, кто поддерживают политику Путина», – рассказала она. По ее словам, «коттедж снимают сбежавшие из России», – рассказала супруга экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили Мака Чичуа изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«Вот и сейчас были молодые ребята, которые жаловались, что им пришлось оставить на родине семьи», – заявила Чичуа.

Маргвелашвили занимал пост президента в 2013-2018 годах, сейчас он находится в оппозиции к правящей «Грузинской мечте», оппоненты которой называют правительство «пророссийским».

Коттедж построил сам экс-президент, он сдает его примерно за 80 долларов в сутки.