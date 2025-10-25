Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет ТАСС, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать идею экспроприации российских суверенных активов, заблокированных на площадке Euroclear. Основной причиной такого решения стало намерение получать устойчивые налоговые поступления от доходов, возникающих в результате реинвестирования этих активов.

Издание Soir подчеркивает, что сейчас незапланированные доходы Euroclear передаются Еврокомиссии на нужды поддержки Украины, однако часть суммы попадает в бюджет Бельгии через налог на доходы. «Для Бельгии ставки в этой игре также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», – говорится в публикации.

Газета отмечает, что правительство страны уже внесло в бюджет планы использовать эти средства главным образом для финансирования оборонных нужд королевства в 2025–2029 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых допускается обсуждение конфискации российских активов в Евросоюзе.