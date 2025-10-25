Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России
Брюссель планирует ежегодно направлять из налогов на доходы с российских активов 1,2 млрд евро в военный бюджет страны на период до 2029 года, сообщила газета Soir.
Как пишет ТАСС, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать идею экспроприации российских суверенных активов, заблокированных на площадке Euroclear. Основной причиной такого решения стало намерение получать устойчивые налоговые поступления от доходов, возникающих в результате реинвестирования этих активов.
Издание Soir подчеркивает, что сейчас незапланированные доходы Euroclear передаются Еврокомиссии на нужды поддержки Украины, однако часть суммы попадает в бюджет Бельгии через налог на доходы. «Для Бельгии ставки в этой игре также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», – говорится в публикации.
Газета отмечает, что правительство страны уже внесло в бюджет планы использовать эти средства главным образом для финансирования оборонных нужд королевства в 2025–2029 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых допускается обсуждение конфискации российских активов в Евросоюзе.