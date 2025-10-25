Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России

  • Новость часаГладков сообщил о повреждении ВСУ плотины Белгородского водохранилища
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы
    Дмитриев назвал условие для заключения «сделки» по Украине
    Песков: Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым
    В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня»
    Эксперт оценил удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
    Рогов назвал передачу Украине истребителей Mirage насмешкой над ВСУ
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Материалы дела раскрыли мотив организатора убийства Япончика в Москве
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    6 комментариев
    25 октября 2025, 14:53 • Новости дня

    Soir сообщила о планах Бельгии получать доходы с активов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Брюссель планирует ежегодно направлять из налогов на доходы с российских активов 1,2 млрд евро в военный бюджет страны на период до 2029 года, сообщила газета Soir.

    Как пишет ТАСС, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать идею экспроприации российских суверенных активов, заблокированных на площадке Euroclear. Основной причиной такого решения стало намерение получать устойчивые налоговые поступления от доходов, возникающих в результате реинвестирования этих активов.

    Издание Soir подчеркивает, что сейчас незапланированные доходы Euroclear передаются Еврокомиссии на нужды поддержки Украины, однако часть суммы попадает в бюджет Бельгии через налог на доходы. «Для Бельгии ставки в этой игре также бюджетные. Незапланированные доходы Euroclear уже передаются Еврокомиссии на поддержку Украины, но также пополняют кассу бельгийского государства, поскольку с них уплачивается налог на доходы в Бельгии», – говорится в публикации.

    Газета отмечает, что правительство страны уже внесло в бюджет планы использовать эти средства главным образом для финансирования оборонных нужд королевства в 2025–2029 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу по конфискации российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать активы России только при наличии гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии озвучил условия, при которых допускается обсуждение конфискации российских активов в Евросоюзе.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (13)
    23 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин решительно осудил решение Евросоюза включить китайские компании в новый, 19-й пакет санкций, введенный против России, заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

    МИД КНР выразил резкое недовольство и решительный протест против включения китайских компаний в 19-й пакет санкций Евросоюза против России, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь заявил, что сделал ЕС серьезные представления.

    Го Цзякунь подчеркнул, что КНР не является ни зачинщиком, ни участником украинского кризиса. Он отметил, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

    Евросоюз одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил передвижение российских дипломатов по странам ЕС.

    Санкции также распространились на 45 компаний, которые помогали России обходить санкции, в том числе 12 фирм из Китая и Гонконга.

    Послы Евросоюза завершили согласование 19-го пакета санкций против России.

    Комментарии (10)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов

    Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

    Бельгия предупредила об «очень болезненном» ответе России на конфискацию активов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае конфискации российских активов Россия может принять зеркальные меры, что затронет примерно 200 млрд западных вложений, включая капиталы из США и крупных европейских стран, заявил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

    Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

    По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

    Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

    Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

    Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.


    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию, что отражено в официальном постановлении.

    Как передает ТАСС, Совет Евросоюза опубликовал постановление о включении унитазов, биде, раковин и других сантехнических изделий в перечень товаров, запрещенных к поставкам в Россию. Документ был размещен в «Официальном журнале Евросоюза» и стал частью девятнадцатого пакета антироссийских санкций.

    В соответствующем списке отдельно указаны категории товаров, таких как биде, раковины, унитазы, а также прочие сантехнические приспособления. Причины введения этого запрета в документе Евросоюза не объясняются.

    Кроме сантехники, в новый пакет санкций вошли десятки других товарных категорий. Среди них – пластиковые игрушки с моторчиками, цветы, декоративные мхи и лишайники, а также товары двойного назначения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем пакете санкций Брюссель может ввести еще более абсурдные меры.

    Напомним, Совет ЕС расширил санкционный список, включив туда 21 человека и 41 организацию, в том числе помощника зампреда Совбеза России Олега Осипова.

    Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

    Комментарии (28)
    24 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины за счет российских активов скажется на закупках оружия для Киева
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие единства среди стран Евросоюза по поводу кредита для Киева на 140 млрд евро из замороженных российских активов грозит задержкой закупок вооружения и срывает планы одобрить финансовую помощь до конца года, сообщает Financial Times.

    Рассмотрение вопроса о предоставлении Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских государственных активов завершилось без одобрения этой схемы, передает Financial Times.

    Возражения прозвучали со стороны Бельгии, опасающейся финансовых и юридических последствий, а также возможной ответной реакции Москвы на активы, находящиеся на территории страны.

    По данным FT, неудача ЕС с поддержкой схемы может отсрочить утверждение финансовой помощи к концу года и осложнить закупку оружия для Украины. В то же время Франция и Германия подчеркнули, что кредит по-прежнему рассматривается как приоритетный вариант.

    Во время встречи в Брюсселе лидеры 26 государств ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить альтернативные варианты финансовой поддержки, основанные на анализе потребностей Киева. Формальное одобрение займа за счет российских активов не состоялось. Вопрос вновь вынесут на обсуждение в декабре.

    В ходе обсуждения председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Мы приняли самое важное политическое решение обеспечить полную финансовую поддержку Украине для покрытия ее финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что лидеры согласились с идеей репарационного кредита для Киева, но должны проработать детали реализации. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратил внимание на необходимость юридических гарантий и уверенности в возмещении средств.

    Ранее издание Politico сообщило о риске срыва поддержки Киева из-за решения Евросоюза по активам.

    Британия пообещала призвать Евросоюз поставить Украине дальнобойное оружие и решить вопрос с российскими активами.

    СМИ писали, что Евросоюз отложил решение по замороженным российским активам до декабря.

    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите ЕС

    Reuters: Бельгия не поддержала экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта, сообщает Reuters.

    Бельгия не поддержала инициативу по экспроприации активов России, замороженных в ее юрисдикции, на саммите Евросоюза, передает ТАСС.

    Согласно выдержкам из итогового заявления, которые опубликовало агентство Reuters, Бельгия выступила лишь за то, чтобы активы России оставались замороженными до завершения конфликта и выплат компенсаций Украине.

    В то же время Бельгия поддержала обязательство Евросоюза обеспечить финансирование Украины в 2026-2027 годах. Как отмечается в документе, саммит ЕС поручил Еврокомиссии подготовить соответствующий план предоставления средств.

    Формулировки по активам России позволяют Еврокомиссии продолжить работу над планом их возможной экспроприации. Однако такая позиция Бельгии не подразумевает автоматической поддержки инициативы о принудительном изъятии этих средств.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Спикер МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ на использование Евросоюзом российских активов.

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 16:15 • Новости дня
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    24 октября 2025, 16:58 • Новости дня
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая

    Bloomberg: Макрон предложил ввести жесткие торговые меры против Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС предложил рассмотреть введение беспрецедентных торговых ограничений против Китая из-за планируемых экспортных контролей Пекина, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, Макрон заявил, что Европе необходимо обдумать все возможные ответные меры, включая новый инструмент ЕС по борьбе с «экономическим принуждением», передает РИА «Новости».

    По словам источников, президент Франции акцентировал внимание на том, что действия Китая «угрожают доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требуют решительного ответа».

    Как отмечает агентство, обсуждение этого вопроса состоялось и с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, который подтвердил сам факт дискуссии, однако заявил, что единого решения принято не было. Инструмент ЕС по борьбе с принуждением еще никогда не применялся на практике и его использование может привести к значительному росту напряженности между ЕС и Китаем, отмечает издание.

    Ранее Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний.

    Комментарии (10)
    23 октября 2025, 09:53 • Новости дня
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз согласовал новый санкционный пакет, предусматривающий запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и ужесточение ограничений против энергетики, пишет Bloomberg.

    Европейский союз принял новый пакет санкций, направленный против российской энергетической инфраструктуры, сообщает Bloomberg.

    Новые меры включают полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, согласно заявлению Дании, председательствующей в ЕС. Помимо этого, ЕС ужесточит ограничения на сделки с двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями и введет санкции против 117 судов так называемого «теневого флота», которые ранее помогали России обходить ограничения.

    Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен отметил: «Санкции действительно оказывают влияние и наносят ущерб российской экономике. России становится все труднее финансировать свою незаконную войну против Украины». По его словам, новые санкции усложнят для Москвы доступ к финансированию.

    Это уже 19-й санкционный пакет ЕС, его принятие затягивалось из-за сопротивления Австрии, Венгрии и Словакии. Решение было одобрено спустя день после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и ЛУКОЙЛа, двух крупнейших российских нефтяных компаний.

    Пакет ЕС также затрагивает 45 компаний, помогавших России обходить санкции, среди которых 12 фирм из Китая и Гонконга. Кроме того, вводится запрет на перестрахование российских самолетов и судов, полный запрет на сделки с пятью российскими банками и расширяются ограничения на российские электронные платежные системы и банки третьих стран из Беларуси и Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский холдинг решил пересмотреть объемы импорта нефти из России. Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп назвал новые санкции против России «грандиозными».

    Комментарии (6)
    23 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Мария Захарова иронично прокомментировала новые ограничения Евросоюза на поставку в Россию мха и лишайника. Представитель МИД предположила, что в следующем, юбилейном 20 пакете санкций Брюссель может пойти еще дальше.

    «Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакете Брюссель запретит перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», – написала Захарова в своем Telegram.

    Ранее Евросоюз запретил поставки в Россию роз и азалий. Запрет также распространился на листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов. ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Комментарии (6)
    23 октября 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию

    ЕС включил розы, азалии и рододендроны в новый пакет санкций

    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз расширил антироссийские санкции, запретив ввоз в Россию ряда декоративных растений, включая розы и азалии, а также другие живые растения, включая черенки и отводки.

    Европейский союз запретил поставки в Россию роз, рододендронов и азалий в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Данная мера закреплена в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Согласно документу, теперь под запрет попадают «привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки». Помимо этого, европейские чиновники ограничили экспорт листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, а также трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Уточняется, что ограничения распространяются на все виды подобных товаров: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или каким-либо образом подготовленные. Новые санкции вступят в силу с 24 октября.

    Ранее Евросоюз одобрил новые санкции против российской энергетики.

    Евросоюз запретил предоставлять туристические услуги в России в рамках 19-го пакета санкций.

    В новый пакет санкций против России включили дополнительных лиц и организации.

    Новый пакет санкций ЕС затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.

    Комментарии (20)
    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    25 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    Подсчитаны потери ЕС в случае конфискации активов России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз при возможной конфискации российских активов для кредитования Украины рискует потерять как минимум 238 млрд долларов вложений в экономику России, подсчитало на основе данных национальных статслужб.

    По подсчетам, сделанным на основе данных национальных статслужб, в случае конфискации российских активов Евросоюз может потерять не менее 238 млрд долларов вложений в российскую экономику, передает РИА «Новости».

    В настоящее время на счетах бельгийского Euroclear заморожено активов с России примерно на 224,5 млрд долларов по текущему курсу. Эти средства содержат как суверенные, так и частные капиталы. Под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации, но доля принадлежащих Банку России средств не раскрывается.

    В 2024 году данные активы приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских средств, тогда как годом ранее эта доля составляла менее 80%.

    В Евросоюзе сейчас обсуждается возможность выдачи нового кредита Украине на базе замороженных российских активов. По проекту кредит Украина будет обязана возвращать только при условии, что Россия выплатит репарации. Точная структура схемы финансирования еще не утверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу о конфискации российских активов на саммите ЕС. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны ЕС. Премьер-министр Бельгии озвучил условия конфискации российских активов в европейских структурах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Оборона ВСУ на юге Красноармейска рухнула
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    The Times: Пошлины Трампа укрепили союз России и Индии
    В «Лукойле» задумались о смене владельца «Спартака» из-за санкций
    Раввин Каминецкий назвал дату завершения украинского конфликта
    В драке с применением палок и лопат в Москве участвовали около 20 человек
    Умер дроппер, обналичивший 15 млн рублей Долиной

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нашла ответ на отмену Украиной Пушкина и Бородинской битвы

    РВИО предложило вернуть исторические названия украинским городам на российских картах, в учебниках и СМИ. Историки называют это закономерной реакцией на политику официального Киева по «декоммунизации» и «дерусификации». Пока речь идет о четырех населенных пунктах, но в будущем список расширят. Как будет работать этот механизм на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем рискует Норвегия при подрыве последних соглашений с Россией

    Норвегия поставила под угрозу одно из последних экономических соглашений, до последнего времени соблюдавшихся между Россией и Западом, – договор о добыче рыбных ресурсов в Норвежском и Баренцевом морях. Почему Осло решился на этот шаг и какие последствия он будет иметь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации