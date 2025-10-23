В Подмосковье задержали водителя автобуса за домогательства к девочке

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в поселке Сабурово Красногорского городского округа, передает телеканал 360 со ссылкой на Readovka.

По этим данным, водитель залез под куртку к девятилетней девочке, причем совершил этот поступок на глазах у пассажиров. Происшествие было зафиксировано на видео и опубликовано в социальных сетях.

Испуганную девочку вывели из автобуса сами пассажиры. Позже выяснилось, что пострадавших детей было двое, однако первый случай не получил широкой огласки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что задержанным оказался 1987 года рождения гражданин одной из стран Центральной Азии. В ближайшее время его передадут следственным органам для проведения допроса.

Ранее в Петербурге задержали охранника, который полгода поддерживал интимные отношения с 15-летним подростком из Таджикистана.

До этого в Петербурге задержали 41-летнего музыканта, подозреваемого в сексуальном насилии над семилетней девочкой.