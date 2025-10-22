Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Tекст: Дарья Григоренко

«Очередной подлый удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по мирным жителям села Андрейковичи Погарского района. В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Еще один получил ранения», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Накануне в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью.

Ранее несовершеннолетний житель города Клинцы в Брянской области получил травмы в результате атаки украинского беспилотника. До этого в Брянской области умер мужчина, который получил ранение при атаке дронов.