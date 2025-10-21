Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Ученым запретили отвечать на сигналы внеземных цивилизаций без ООН
ООН обновила протокол действий на случай контакта с инопланетянами
Международная академия астронавтики представила обновленный проект протокола для действий при обнаружении сигналов от внеземного разума, предусматривающий обязательное информирование ООН.
Проект обновленных правил был подготовлен Международной академией астронавтики и опубликован, передает РБК. В документе прописано, что ученый, зафиксировавший возможный сигнал от внеземной цивилизации, обязан провести всестороннюю проверку подлинности этого факта совместно с другими исследователями.
Кроме того, специалисты SETI могут свободно публиковать отчеты о своей работе, но не обязаны раскрывать информацию о завершенных исследованиях до официального подтверждения контакта. Если же контакт не подтверждается, ученые должны немедленно сообщить об этом общественности, четко обозначив выводы как неподтвержденные или спекулятивные.
При подтверждении информации о контакте с внеземным разумом сведения должны быть полностью раскрыты для научного сообщества, общественности и генерального секретаря ООН. Материалы и анализы рекомендуется публиковать в научных журналах, а также представлять на конференциях.
Все данные, касающиеся доказательств существования внеземного разума, следует тщательно хранить и архивировать минимум в двух географически распределенных хранилищах в доступной для копирования форме.
Ключевое положение нового протокола – прямой запрет отвечать на внеземной сигнал до проведения международных консультаций через ООН. «Конкретные процедуры таких консультаций должны быть изложены в отдельном соглашении, чтобы обеспечить скоординированный и ответственный подход», – говорится в документе. Новая редакция правил была представлена на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее в начале октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители индонезийского города Чиребон увидели в небе огненный шар и услышали громкий грохот. Почти половина россиян допускают, что инопланетяне могут посещать Землю и скрываться среди людей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что намерен провести расследование слухов о НЛО в период каникул.