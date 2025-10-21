Ученым запретили отвечать на сигналы внеземных цивилизаций без ООН

ООН обновила протокол действий на случай контакта с инопланетянами

Tекст: Денис Тельманов

Проект обновленных правил был подготовлен Международной академией астронавтики и опубликован, передает РБК. В документе прописано, что ученый, зафиксировавший возможный сигнал от внеземной цивилизации, обязан провести всестороннюю проверку подлинности этого факта совместно с другими исследователями.

Кроме того, специалисты SETI могут свободно публиковать отчеты о своей работе, но не обязаны раскрывать информацию о завершенных исследованиях до официального подтверждения контакта. Если же контакт не подтверждается, ученые должны немедленно сообщить об этом общественности, четко обозначив выводы как неподтвержденные или спекулятивные.

При подтверждении информации о контакте с внеземным разумом сведения должны быть полностью раскрыты для научного сообщества, общественности и генерального секретаря ООН. Материалы и анализы рекомендуется публиковать в научных журналах, а также представлять на конференциях.

Все данные, касающиеся доказательств существования внеземного разума, следует тщательно хранить и архивировать минимум в двух географически распределенных хранилищах в доступной для копирования форме.

Ключевое положение нового протокола – прямой запрет отвечать на внеземной сигнал до проведения международных консультаций через ООН. «Конкретные процедуры таких консультаций должны быть изложены в отдельном соглашении, чтобы обеспечить скоординированный и ответственный подход», – говорится в документе. Новая редакция правил была представлена на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее в начале октября.

