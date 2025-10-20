В чемпионате Швеции по футболу победила команда из деревни с 1,5 тыс. жителей

«Мьелльбю» из деревни Халлевик выиграла футбольный чемпионат Швеции

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, «Мьелльбю» в 27-м туре чемпионата Швеции на выезде обыграл «Гетеборг» со счетом 2:0 и набрал 66 очков. Стокгольмский «Хаммарбю» занимает второе место, отставая на 11 очков, и даже при максимальном результате в оставшихся трех матчах не сможет догнать лидера.

Клуб из Халлевика, где проживает менее 1,5 тыс. человек, считается одним из самых малобюджетных в элитном дивизионе страны. Домашний стадион «Мьелльбю» рассчитан на 6 750 зрителей.

Ранее лучшим результатом клуба было пятое место, достигнутое в прошлом сезоне. В 2023 году команда дошла до финала национального кубка, но уступила «Хеккену» со счетом 1:4.

Главный тренер «Мьелльбю» Андерс Торстенссон возглавляет команду с 2023 года, несмотря на диагноз хронический лимфолейкоз. В текущем сезоне команда потерпела лишь одно поражение, одержав 20 побед и 6 раз сыграв вничью, не проигрывая 19 матчей подряд.

Победа в чемпионате позволяет «Мьелльбю» принять участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

