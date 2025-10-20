Космонавт Зубрицкий поделился эмоциями после выхода в открытый космос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Зубрицкий поделился впечатлениями о первом в своей карьере выходе в открытый космос. «Первый шаг был не труден, я был сосредоточен на работе. Накануне выхода было предвкушение чего-то захватывающего и интересного и небольшое волнение, а уже непосредственно в день выхода я погрузился в работу, и некогда было отвлекаться на эмоции», – рассказал Зубрицкий.

По словам космонавта, самой сложной частью задания на внешней стороне станции стала работа с подвязыванием проволочными фиксаторами защитных колпачков электрических разъемов многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к кабелям. Он пояснил, что эта задача требовала тонкой моторики, а каждое движение пальцев в перчатке скафандра напоминало сжатие экспандера и сопровождалось физическим усилием.

Зубрицкий также отметил отличия в восприятии окружающего пространства: вид из шлема скафандра существенно шире, чем из иллюминатора, и позволяет наблюдать почти полусферу. Когда взошло солнце, он смог в полной мере насладиться красотой земных пейзажей и масштабом станции, которая снаружи кажется гораздо больше, чем изнутри.

По возвращении на станцию у него появилось чувство удовлетворения от успешно выполненной работы. После завершения выхода экипаж еще три часа приводил системы скафандра и станции в штатное состояние, прежде чем отправиться отдыхать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили выход в открытый космос и успешно вернулись на станцию. Экипаж выполнил все поставленные задачи за пределами МКС.