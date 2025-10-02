В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Песков анонсировал визит Путина в Индию до конца года
Визит президента России Владимира Путина в Индию состоится до наступления Нового года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас идет активная подготовка к поездке, передает ТАСС.
«В Индию они (сроки визита) есть, действительно, мы готовимся. До Нового года этот визит состоится, идет активная подготовка», – сказал Песков журналистам.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит Путина в Индию в декабре.
В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.