В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей столицы
Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.
О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.
Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.
Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.
Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.