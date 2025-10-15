Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.6 комментариев
ОАК заявила о полной готовности мощностей для удовлетворения спроса на самолеты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех)готова удовлетворить текущий спрос на авиарынке, сообщил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.
Бадеха заявил: «Сегодня для выполнения того запроса, который существует на рынке, наши мощности полностью готовы». Ключевая задача – успешно завершить сертификацию МС-21 и обеспечить скорейшее появление лайнеров на регулярных рейсах, передает ТАСС.
В кооперации участвуют сотни предприятий авиапромышленности по всей России, делая страну единственной, производящей гражданские самолеты полностью внутри. Масштабная инвестиционная программа, включающая тысячи станков и новые площади, реализована на всех предприятиях. Серийное производство новых машин уже запущено параллельно с испытаниям.
МС-21 – это среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
Ранее в Ростехе сообщили, что очередная партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступила в распоряжение российских Воздушно-космических сил, увеличив боевые возможности авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках учения «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.