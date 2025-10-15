Перед матчем Италия – Израиль в Удине в беспорядках пострадали два журналиста

Tекст: Алексей Дегтярев

Столкновения произошли в среду перед матчем Италии и Израиля в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

В центре города прошла согласованная мирная демонстрация в поддержку Палестины.

Однако отдельные группы радикалов, численностью около 100 человек, попытались прорваться к стадиону, используя камни, бутылки и уличные ограждения против полицейских. В ответ полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

В ходе стычек пострадала корреспондент телеканала Rai News, в которую попал камень, и оператор видеосервиса Local Team. Число раненых среди полицейских и карабинеров не уточняется.

В демонстрации, по оценкам организаторов, участвовали 15 тыс. человек, при этом полиция насчитала от 8 до 9 тыс. манифестантов. Главным требованием участников было исключение Израиля из ФИФА. Матч завершился победой Италии со счетом 3:0 при усиленных мерах безопасности.

В конце сентября СМИ сообщали, что УЕФА может отстранить израильские клубы и сборную от участия в европейских турнирах.