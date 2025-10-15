  • Новость часаРоссия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    2 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 12:46 • Новости дня

    Перед матчем Италия – Израиль в Удине в беспорядках пострадали два журналиста

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В итальянском городе Удине накануне матча Италии и Израиля пропалестинские демонстранты атаковали полицейских и журналистов, пострадали корреспондент Rai News и оператор Local Team.

    Столкновения произошли в среду перед матчем Италии и Израиля в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    В центре города прошла согласованная мирная демонстрация в поддержку Палестины.

    Однако отдельные группы радикалов, численностью около 100 человек, попытались прорваться к стадиону, используя камни, бутылки и уличные ограждения против полицейских. В ответ полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

    В ходе стычек пострадала корреспондент телеканала Rai News, в которую попал камень, и оператор видеосервиса Local Team. Число раненых среди полицейских и карабинеров не уточняется.

    В демонстрации, по оценкам организаторов, участвовали 15 тыс. человек, при этом полиция насчитала от 8 до 9 тыс. манифестантов. Главным требованием участников было исключение Израиля из ФИФА. Матч завершился победой Италии со счетом 3:0 при усиленных мерах безопасности.

    В конце сентября СМИ сообщали, что УЕФА может отстранить израильские клубы и сборную от участия в европейских турнирах.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    12 октября 2025, 18:08 • Новости дня
    В ХАМАС разделили заложников на группы для передачи Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС, палестинские движения подтвердили намерение осуществить передачу израильских заложников в сроки, установленные согласованным с США планом Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул: «Фракции движений палестинского сопротивления подтвердили свое обязательство освободить израильских пленных в согласованные сроки. Движение сопротивления завершило подсчет оставшихся в живых пленных и распределило их по пунктам в секторе Газа в рамках подготовки к передаче».

    Уточняется, что передача израильских заложников будет происходить в трех разных местах на территории сектора Газа. Ожидается, что вечером представители палестинских движений и Международного комитета Красного Креста проведут встречу для согласования механизма передачи пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС завершило все необходимые шаги для передачи израильской стороне оставшихся заложников.

    Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    13 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Израильские военные получили четыре тела заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, сейчас гробы везут на территорию Израиля, где планируется проведение процедуры опознания останков, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    До этого в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Нетаньяху с Герцогом встретили Трампа в аэропорту Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль, где его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог с супругами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара, а также президент страны Ицхак Герцог с супругой Михаль в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера официально подтвердила встречу высоких гостей.

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона», – говорится в заявлении. Визит Трампа в Израиль сопровождается повышенным вниманием СМИ.

    Кадры прибытия и церемонии встречи транслируются в прямом эфире ведущими телеканалами Израиля, а также доступны через YouTube. Самолет Трампа приземлился в аэропорту, что стало началом его официального визита в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток. Американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.


    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    12 октября 2025, 22:23 • Новости дня
    «Галей ЦАХАЛ» сообщил об ожидаемом в понедельник освобождении заложников в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что первый этап передачи из сектора Газа израильских заложников стартует утром, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники.

    «Семьям похищенных сообщили, что в 08.00 [совпадает с мск] утра ожидается первый этап освобождения похищенных», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Галей ЦАХАЛ».

    Освобождение израильских заложников пройдет в два этапа. При этом освобождение произойдет сразу из двух разных точек в секторе. Второй этап должен состояться вскоре после первого и будет проходить из третьей локации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Власти Израиля сообщили, что возвращение граждан Израиля, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

    12 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США контролировать перемирие в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные, находящиеся на Ближнем Востоке, займутся контролем соблюдения перемирия в секторе Газа и обеспечением доставки гуманитарной помощи, заявил в интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп не собирается отправлять американские войска в Газу или Израиль, передает РИА «Новости». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу NBC. На прямой вопрос о возможности военного вмешательства Вэнс ответил: «Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля».

    Вэнс также уточнил, что американские военные, уже находящиеся на Ближнем Востоке, будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. По его словам, введение дополнительных сил не планируется, а присутствующие в регионе войска сосредоточены на поддержании мира и организации гуманитарных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    12 октября 2025, 17:01 • Новости дня
    ХАМАС отверг идею международной опеки над сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС выступило против передачи управления сектором Газа международным институтам, подчеркнув достаточность собственных ресурсов для самоуправления.

    Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль, передает РИА «Новости». По его словам, движение категорически не приемлет назначение «верховного комиссара» или введение любой формы международной опеки над Газой.

    «Мы не можем допустить возвращения сектора Газа к старой колониальной идее наличия верховного комиссара по управлению. У палестинского народа есть навыки и возможности, чтобы обойтись без посланников высокого уровня», – заявил Наззаль. Он также подчеркнул, что палестинцы должны управлять собой сами и отверг предложение о передаче надзора над Газой международному органу или отдельным политикам, включая бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра.

    В отдельном комментарии Наззаль коснулся темы разоружения палестинского сопротивления. По его словам, требование сложить оружие неприемлемо, пока сохраняется оккупация. Он отметил: вопрос наличия вооружения у ХАМАС напрямую связан с продолжающейся оккупацией, и когда она завершится, необходимость в оружии отпадет. В противном случае, по его словам, разоружение может привести к угрозе для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    12 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    AFP: В ХАМАС завершили подготовку к выдаче оставшихся заложников Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС объявило о завершении всех необходимых шагов для передачи израильской стороне оставшихся заложников, находящихся в плену, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

    Палестинское движение ХАМАС завершило все подготовительные мероприятия для передачи Израилю оставшихся в живых заложников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. В сообщении отмечается: «ХАМАС завершило подготовку к передаче живых заложников».

    Одновременно источники уточняют, что ХАМАС требует от Израиля освобождения семи палестинских лидеров в рамках обмена пленными. В публикации подчеркивается: «ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Спецпредставители США Джейсон Уиткофф и Джаред Кушнер остаются в Израиле для гарантии соблюдения перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.


    13 октября 2025, 02:16 • Новости дня
    Самолет Трампа направился на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента США Дональда Трампа направился на Ближний Восток, где американский лидер планирует принять участие в саммите по ситуации в Газе.

    Борт вылетел с военной базы Эндрюс. Ожидается, что американский лидер посетит саммит по Газе и выступит в израильском Кнессете, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен: «Война закончена». По его словам, новая администрация в регионе начнет работу в ближайшее время. Трамп выразил желание лично посетить сектор Газа.

    «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах», – сказал Трамп. По его словам, через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.

    Трамп подчеркнул, что опыт мирных переговоров по Газе показывает важность настойчивости и пообещал использовать этот принцип при разрешении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Палестинские движения завершили подготовку к обмену израильских заложников, распределив их по группам и определив три места для передачи.

