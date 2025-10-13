Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе

Tекст: Алексей Дегтярев

Владимир Путин рассказал, что Эмомали Рахмон «морил его голодом» с вечера предыдущего дня, передает РИА «Новости».

«Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: «Зачем моришь голодом?», – пошутил российский лидер.

Президент России пояснил, что в ответ на шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.

Ранее Путин называл Таджикистан важным и ключевым партнером для России в Средней Азии.

Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.