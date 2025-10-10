Палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки»

Tекст: Ирма Каплан

Палестинские группы выразили признательность и отметили «усилия Египта, Катара и Турции», призвав «эти страны, а также Вашингтон обеспечить соблюдение оккупантами соглашений», передает агентство IRNA.

Движения ХАМАС, «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) и «Народный фронт освобождения Палестины» также отвергли идею контроля над сектором Газа иностранным представителем.

«Мы подчеркиваем решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», – приводит ТАСС выдержку из совместного заявления трех палестинских движений.

При этом представитель ХАМАС Хазем Касем подчеркнул в интервью телеканалу Al Hadath в пятницу, что в плане США есть этапы, требующие дальнейшего обсуждения, подтвердив полную приверженность движения реализации первого этапа.

Он пояснил, что по оставшимся вопросам ведется диалог с посредниками, и подчеркнул важность сотрудничества со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия соглашения о прекращении огня.

Касем заявил, что движение готово отказаться от контроля над Газой на следующий день после войны и не желает участвовать ни в каких административных процессах в секторе. Он подчеркнул, что ХАМАС не даст Израилю никаких поводов для возобновления войны, отметив, что движение получило от посредников заверения в отношении плана американского президента Дональда Трампа и не вернется к войне.

Однако, международные силы, в составе которых будут американские военные, будут развернуты в секторе Газа для контроля над режимом прекращения огня 12 октября, рассказал Al Hadath американский чиновник.

По его словам, «американские войска прибудут в Газу в воскресенье утром».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории.