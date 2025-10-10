Минтранс Китая ввел специальный портовый сбор для США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Китая приняли решение о введении специального портового сбора для судов, следующих под американским флагом, передает ТАСС.

Министерство транспорта КНР подчеркнуло, что мера стала ответом на действия Вашингтона в отношении китайских судов и компаний, эксплуатирующих или производящих такие суда.

В официальном заявлении ведомства отмечается, что действия США «серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках». Министерство подчеркнуло, что новые ограничения наносят ущерб морской торговле между двумя странами.

В уведомлении уточняется, что новый сбор будет применяться исключительно к судам под флагом США. Решение вступает в силу немедленно после публикации приказа.

