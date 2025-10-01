Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Марочко сообщил об активизации атак ВСУ у Константиновки в ДНР
В районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские подразделения усилили контратакующую активность в районах восточнее Константиновки в ДНР, передает ТАСС.
Марочко заявил: Ежедневно вооруженные формирования Украины ведут контратакующие действия, пытаясь замедлить продвижение наших войск».
Марочко отметил, что основные удары украинских военных приходятся на районы Ступочек, Предтечино и Плещеевки. По его словам, штурмы активно поддерживаются артиллерийскими подразделениями и беспилотниками, что осложняет продвижение российских сил на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и смогли существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Константиновкой. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.