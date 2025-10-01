  • Новость часаВ Киеве прогремели взрывы
    Украина просит у США новое «супероружие»
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    1 октября 2025, 08:10 • Новости дня

    Марочко сообщил об активизации атак ВСУ у Константиновки в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах населённых пунктов Ступочки, Предтечино и Плещеевка на Украине за последние трое суток фиксируется ежедневная активизация контратак при поддержке артиллерии и беспилотников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские подразделения усилили контратакующую активность в районах восточнее Константиновки в ДНР, передает ТАСС.

    Марочко заявил: Ежедневно вооруженные формирования Украины ведут контратакующие действия, пытаясь замедлить продвижение наших войск».

    Марочко отметил, что основные удары украинских военных приходятся на районы Ступочек, Предтечино и Плещеевки. По его словам, штурмы активно поддерживаются артиллерийскими подразделениями и беспилотниками, что осложняет продвижение российских сил на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли Часов Яр и смогли существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили пункты управления дронами ВСУ под Константиновкой. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Все дизель-генераторы работают нормально

    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, все они работают нормально, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы вышедшем из строя генераторе.

    Яшина, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что его слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По ее словам, «в результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов».

    Яшина добавила, что сейчас задействована только часть резервных генераторов, необходимости в использовании всех нет. Станция располагает достаточным запасом топлива и запчастей для поддержания их работы. Она отметила, что «все дизель-генераторы работают нормально». Ситуация, по ее словам, «находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщала, что Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. ВСУ обстрелами сорвали восстановление линии энергоснабжения.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Два беспилотника самолетного типа сбиты средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями в течение нескольких часов 30 сентября.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    30 сентября в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, второй БПЛА – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку и сбили 81 беспилотник над пятью регионами России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 10:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные оказались в сложном положении у Клебан-Быкского водохранилища, потерпев неудачу при попытке покинуть занимаемые ими позиции, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ попытались покинуть позиции у Клебан-Быкского водохранилища, однако были уничтожены, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что российские подразделения прижали противника к водохранилищу и продолжают наступать, несмотря на тяжелые условия. По словам Пушилина, противник оказался в неудобной позиции и попытался вырваться, но был остановлен и понес потери.

    Глава ДНР также отметил, что на красноармейском направлении российские штурмовые подразделения продолжают продвижение сразу по нескольким ключевым направлениям.

    Он добавил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ о якобы снятии этого участка с карты боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:51 • Новости дня
    Пушилин сообщил об изменении ситуации у Красного Лимана

    Глава ДНР Пушилин сообщил об изменении ситуации у Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавнего освобождения Серебрянского лесничества российские войска добились продвижения на ряде направлений около Красного Лимана, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, оперативная обстановка в районе Красного Лимана изменилась после освобождения Серебрянского лесничества, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что после успешного освобождения подразделения России продвинулись в нескольких направлениях, включая участки с ожесточенными боями возле Шандриголова и Дерилова.

    Он также отметил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области. По его словам, зона контроля расширяется на юге республики, где ранее вся территория была освобождена Восточной группировкой войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ за последнее время предприняли десять попыток вернуть населенный пункт.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения украинской пехоты и беспилотники были переброшены в район Купянска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска направили значительные резервы, включая элитную пехоту и беспилотные летательные аппараты, в район Купянска, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА». По его словам, украинская армия продолжает нести потери как среди личного состава, так и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Артем Марочко сообщил о переброске националистических батальонов ВСУ в Купянск. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:29 • Новости дня
    Командование обеспечило штурмовикам России вход в Кировск без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление штурмовиков Западной группировки ВС РФ на Кировск в ДНР завершилось без потерь благодаря использованию нестандартной тактики командования, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

    По его словам, взвод штурмового отряда Западной группировки вооруженных сил России успешно вошел в Кировск в Донецкой народной республике, не понеся потерь, пишет ТАСС.

    По словам Серпа, перед штурмовыми группами стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Командир подчеркнул: «В самом начале наступательных действий у нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать, штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска».

    Он отметил, что противник в ходе наступления осуществлял сопротивление, активно используя FPV-дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Марьинка оказалась полностью разрушена ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная жительница Марьинки Галина заявила, что город после боевых действий ВСУ полностью уничтожен и нуждается в полном строительстве заново.

    По ее словам, город Марьинка полностью разрушен Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Единственная оставшаяся жительница, Галина, рассказала, что восстановить город уже невозможно.

    «Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет. Тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс», – заявила она.

    По словам Галины, многие жители города лишились своего жилья, и для возвращения жизни в Марьинку потребуется строительство новых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских войск из трех населенных пунктов в Донбассе. ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал». Российский боец рассказал о попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков: На фронте бравады со стороны Киева нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на линии фронта не наблюдается показного поведения со стороны украинских сил.

    По его словам, Киев регулярно делает громкие заявления в адрес Москвы, но реальная ситуация на линии фронта далека от подобных бравад, передает ТАСС.

    «Заявление неновое. Много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная: там бравады нет со стороны киевского режима», – указал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль осудил заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по территории России.

    Ранее Дональд Трамп допустил снятие ряда ограничений на удары Украины по целям на территории России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:34 • Новости дня
    В ДНР рассказали о новых возможностях для молодежи после воссоединения с Россией

    Директор Мариупольского театра Солонин: Донбасс и Новороссия после воссоединения с Россией обрели будущее

    В ДНР рассказали о новых возможностях для молодежи после воссоединения с Россией
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Воссоединение исторических регионов с Россией не только обезопасило Донбасс и Новороссию, но также стало ответом на несбыточные амбиции Киева и Запада о «возвращении Украины к границам 1991 года», сказал газете ВЗГЛЯД директор Мариупольского театра Игорь Солонин. Во вторник Россия празднует третью годовщину воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

    «После возвращения Донбасса и Новороссии в состав России у наших регионов наконец-то появилось будущее. Местные жители три года назад поверили Москве, и это доверие было оправдано. Период неопределенности для нас закончился 30 сентября 2022 года», – рассказал Игорь Солонин, гендиректор Мариупольского русского драматического театра.

    «Мариупольцы и жители исторических регионов в целом чувствуют себя частью большой и великой страны, которая всегда готова встать на защиту своих граждан. Но в ходе СВО Россия не только «взяла под крыло» и обезопасила Донбасс и Новороссию, но также дала ответ на несбыточные амбиции Киева и Запада о «возвращении Украины к границам 1991 года», – отметил спикер.

    Кроме того, он напомнил о важности того, что Россия признает дипломы всех школ, а также средних и высших учебных заведений исторических регионов. «Теперь молодежь и дети Донбасса и Новороссии получили возможность воплотить свои мечты, добиться профессиональных успехов на благо родины. Для них открыто участие в любых грантах и проектах на российской территории. Также они номинируются от нашей страны на международных конкурсах», – указал Солонин.

    Во вторник президент Владимир Путин поздравил с днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает Кремль. «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – отметил он.

    «Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. <…> И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом – великую и независимую страну, суверенное государство, преодолеем любые испытания и станем только сильнее», – подчеркнул глава государства.

    Он напомнил о масштабной программе социально-экономического развития исторических регионов. «В нее включилась вся страна, все регионы России. Благодаря их непосредственному участию, а также весомой федеральной поддержке с 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тыс. различных объектов на Донбассе и в Новороссии», – рассказал Путин.

    В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы, по итогам которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за вступление их регионов в состав России.

    В ДНР «за» высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении этих регионов в состав России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Командир ВС России сообщил о переодевшихся в гражданское бойцах ВСУ в Кировске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ в Кировске пытались замаскироваться под местных жителей, надевая гражданскую одежду и смешиваясь с населением, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

    По его словам, солдаты ВСУ, находящиеся в Кировске Донецкой Народной Республики, переодевались в гражданскую одежду, чтобы смешаться с местным населением, передает ТАСС. Серп сообщил, что российские военные выявляют таких людей.

    «В целом сам личный состав [ВСУ], который находится в Кировске, он деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят, так скажем, неудобства в дальнейшем продвижении», – заявил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Марочко сообщил о продвижении ВС России у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 ЗРК, 25 304 танка и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.

    А в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.

    ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации