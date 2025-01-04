Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития

Российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине Шевченковское месторождение лития

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Российская газета», в результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе. Это произошло после вытеснения украинских войск из поселка Шевченко, расположенного рядом с месторождением.

Месторождение содержит 13,8 миллиона тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, а в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил.