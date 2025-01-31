В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Трюдо предупредил канадцев о сложных временах из-за «пошлин Трампа»
Трюдо предупредил, что Канаду ждут сложные времена из-за «пошлин Трампа»
Канаду в ближайшие дни и недели могут ожидать трудные времена», но страна готова ответить на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Трюдо заявил, что Канаду «в ближайшие дни и недели могут ожидать трудные времена».
«Я не буду приукрашивать это»,– сказал он.
По его словам, Оттава просит президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о введении тарифов на все канадские товары с 1 февраля. Трюдо подчеркнул, что в случае введения пошлин Канада готова дать «сильный, но разумный и незамедлительный ответ», передает ТАСС.
Премьер-министр также отметил, что Канада за последнее время усилила безопасность на границе с США, ответив на те аспекты, которые вызывали обеспокоенность у президента Трампа. Для пресечения поставок наркотиков, таких как фентанил, границу патрулируют вертолеты, а также развернуты специальные силы. Трюдо выразил надежду, что Вашингтон не введет пошлины, но подчеркнул готовность его правительства к любым сценариям.
Кроме того, глава МИД Канады Мелани Жоли ранее заявила о возможных мерах в ответ на тарифы. В частности, Оттава рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в США, если будет введен тариф в размере 25%. Канада поставляет в Штаты около 60% своей нефти и 85% электроэнергии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 1 февраля введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики.